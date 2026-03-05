O’Higgins pega en Rancagua: vence a Tolima y defenderá en Colombia su ventaja rumbo a la fase grupal de la Copa Libertadores

Rancagua está ilusionada. Porque O’Higgins está haciendo una destacada campaña a nivel continental. El anhelo de ingresar a la fase grupal de la Copa Libertadores aparece, de momento, un poco más cerca. Este miércoles, en la ida, el denominado Capo de Provincia derrotó 1-0 a Deportes Tolima, dando un pequeño paso adelante.

El cuadro de Lucas Bovaglio ya había dado el batacazo en la fase anterior, superando su llave ante Bahia en Brasil, en una infartante definición a penales que contó con Omar Carabalí siendo figura. De ahí en adelante, es todo ganancia para los celestes, al asegurar presencia internacional para este año (mínimo Copa Sudamericana). Por su parte, los colombianos llegaron a esta instancia tras despachar a Deportivo Táchira.

Volvió la oncena estelar. El técnico reservó a los titulares el fin de semana, ante Palestino, pensando en el choque de este miércoles. Salió la misma formación que superó a los brasileños en El Teniente, con Francisco González en la derecha del ataque, mientras que Bryan Rabello y Martin Sarrafiore se cargaban hacia la izquierda.

Fue un primer tiempo trabado e interrumpido, donde el fútbol fluyó a cuentagotas. O’Higgins salió con menos presión respecto al ritmo electrizante que le puso al primer tiempo contra Bahia. Esta faceta la cambió por la tenencia, dentro de un lapso inicial donde la reducción de espacios era la tónica de la visita. El equipo chileno estaba falto de precisión en ataque, sobre todo por afuera.

Sin tener tanto el balón, Tolima era más profundo en ataque e inquietó a la portería de Carabalí. En los 13′, el golero ecuatoriano-chileno tuvo una gran doble tapada. Luego, en los 28′, el portero tuvo otra intervención, con un pie, ante un remate de Jersson González. En el otro sector, a O’Higgins le costaba penetrar. En ese sentido, el juego no era el más cómodo para Arnaldo Castillo.

El punto de quiebre sucede en los 37′, con la expulsión de Kelvin Florez, quien había ingresado en el inicio por el lesionado Edwar López. El juez uruguayo Andrés Matonte le mostró roja directa a Florez, quien llegó tarde en una dividida y cometió una dura plancha contra Alan Robledo. El zaguero rancagüino no pudo seguir en el partido (lo relevó Nicolás Garrido). Desde que quedó con uno más, el dominio se hizo notorio para el local.

En el octavo minuto añadido del primer tiempo, apareció Francisco González para destrabar lo que era un típico partido copero. El argentino arremete por el medio, luego de que Faúndez enviara un centro, gana el balón y remata con la zurda, de cara al portero Volpi. Con superioridad numérica en la cancha y en el marcador, O’Higgins tomó las riendas para la parte complementaria, insistiendo en abrir el campo. Mientras que los colombianos se encerraron en su trinchera, con 10.

Los celestes fueron más punzantes y se crearon ocasiones para estirar la ventaja. En los 58′, un cabezazo de González fue rechazado por el meta Neto Volpi. Más tarde, en los 64′, Rabello lanzó una tijera en el área y un leve desvío evitó que fuera en dirección al arco. Pensando en la revancha, era ideal dar con el marco y optar a otro gol.

El tránsito del encuentro no le presentaba grandes peligros a los celestes. Sin embargo, en el epílogo sucede un pequeño sismo: la expulsión de Felipe Ogaz. A 9′ del final, el eficiente volante central recibe la segunda amarilla. El duelo cambió, porque Tolima se animó y el local debió montar una muralla para amarrar el 1-0. Lo hizo.

El próximo miércoles 11 se juega la revancha, en Ibagué. En medio, O’Higgins debe recibir a la UC por el torneo local. ¿Cuánto rotará Bovaglio? Los celestes buscan ser el tercer equipo chileno en alcanzar la fase de grupos tras participar en rondas preliminares en el nuevo formato, tras Palestino (2019 y 2024) y Colo Colo (2024).