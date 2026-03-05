SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    La Roja femenina derrota a Paraguay de visita gracias a la cabeza de Mary Valencia

    En el primero de los dos amistosos de la selección absoluta contra la Albirroja, en el marco de la fecha FIFA de marzo, venció por la cuenta mínima con tanto de la delantera colombiana nacionalizada chilena.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja femenina derrota a Paraguay de visita. Foto: @Albirroja

    Este miércoles, fue el primero de los dos partidos de la selección chilena femenina en esta ventana de fecha FIFA, con la reanudación de la Liga de Naciones en el horizonte. En el CARFEM de Ypané, la Roja se impuso por 1-0 sobre Paraguay, un resultado que ayuda a alimentar las confianzas de cara al futuro.

    El técnico Luis Mena hizo una mezcla en la oncena titular, entre jugadoras experimentadas con otras jóvenes y un par de debutantes. Ryann Torrero fue la portera. En la nómina estaba contemplada Christiane Endler, pero la histórica capitana fue madre junto a su esposa, Sofía Orozco.

    En defensa, la línea de cuatro fue con Valentina Díaz, Fernanda Ramírez, Anaís Cifuentes y Camila Sáez. En el medio, Nayadet López Opazo fue la volante central, más Javiera Grez y Yanara Aedo como interiores. En ofensiva, Vaitiare Pardo, Adriana Moreno (delantera de Coquimbo Unido) y Lesly Olivares (del Fortaleza de Colombia).

    Con una cancha que se vio afectada por la lluvia, Chile tuvo un primer tiempo donde hizo poco en ofensiva y tampoco tuvo un gran control del balón. Cuando lo tenía, en pasajes, le duraba poco o bien los ataques esporádicos no tenían una finalización efectiva. Paraguay tampoco logró numerosos acercamientos con peligro al área nacional. En los 27′, Torrero tuvo la primera de sus intervenciones. La portera de Colo Colo fue uno de los puntos altos del equipo, sin ser exigida constantemente.

    Hacia la hora de partido, Torrero tuvo otra atajada, lanzándose hacia su derecha. En la parte complementaria, la Roja contó con mejor control de pelota y se acercó con más regularidad al área guaraní. Luis Mena hizo modificaciones en la segunda mitad. Reforzó el mediocampo con la entrada de ‘Paloma’ López. Luego, dispuso los ingresos de Michelle Olivares Acevedo y Mary Valencia.

    La entrada de la colombiana nacionalizada chilena surtió efecto, porque convirtió. En los 77 minutos, la delantera del Cacique gana por arriba y mete un cabezazo esquinado para romper el cero.

    Este sábado 7 volverán a enfrentarse chilenas y paraguayas, nuevamente en Asunción (19.00 horas de Chile). Estos partidos sirven de preparación para la Liga de Naciones, el certamen clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027. El 10 de abril, la Roja recibirá a Argentina, en Valparaíso. Luego tendrá dos partidos seguidos como visitante: ante Colombia, el 14 de abril, y contra Uruguay, el 18 del mismo mes.

    Más sobre:FútbolLa RojaSelección chilenaLa Roja FemeninaSelección chilena femeninaParaguay vs ChileLuis MenaLas Rojas

