Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

Las Diablas festejan una jornada épica sobre la cancha del Centro de Hockey Césped Claudia Schüler, en el Estadio Nacional. Por la segunda jornada de la fase de grupos del Clasificatorio para el Mundial, derrotaron a Australia, top 10 del ranking global, por 2-1, con un gol en la última pelota del duelo.

Cabe destacar que las chilenas venían de un sólido triunfo por 6-0 en su estreno ante Suiza, mientras que las Hockeyroos hicieron lo propio contra Francia por 4-0.

El primer cuarto comenzó parejo, con un leve dominio de las oceánicas. En el segundo, ambas escuadras acumularon llegadas a la portería rival. La portera Natalia Salvador fue una pieza importante para mantener el cero y negarle la apertura de la cuenta a las visitantes.

Foto: @TeamChile_COCH

En el tercer cuarto el dominio del territorio y del balón de las australianas se hizo más intenso por momentos. Sin embargo, en el momento más difícil del partido, Las Diablas pudieron golpear. A los 12’, tras una serie de córners cortos, Josefa Salas apareció casi en la boca del arco para marcar el primero.

Pero la alegría no duró demasiado, porque al 1′ del último cuarto, Stephanie Kershaw recibió cerca del arco chileno, se acomodó rápido y sacó un espectacular remate al primer palo. Era el 1-1. Aunque las australianas no se confirmaron con eso y continuaron atacando, instancia en la que nuevamente fue importante la arquera Natalia Salvador.

Pero en los últimos segundos, cuatro córners cortos le dieron la chance del triunfo a Chile. En la última pelota del duelo, tras una serie de rebotes, Maldonado apareció por el segundo palo para darle el agónico 2-1 a Las Diablas.

Lo que viene

Este jueves, las nacionales medirán fuerzas contra Francia, en el cierre del Grupo A del clasificatorio.

Hay que destacar que en este torneo participan ocho selecciones en busca de cupos para el Mundial de Hockey Césped que se disputará en Bélgica y Países Bajos en agosto de este año. ¿Cuántas selecciones se quedan con boletos al Mundial? Solo tres: las finalistas y las ganadoras del tercer puesto.