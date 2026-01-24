“Estamos bien”: Christiane Endler sufre impactante golpe en la goleada del Olympique de Lyon en la Copa de Francia

El Olympique de Lyon no tuvo contemplación con el Olympique de Marsella en la Copa de Francia femenina. Se impuso por 5-1 y avanzó a los cuartos de final del certamen galo. Christiane Endler fue titular en les Fenottes, pero sufrió un impactante golpe por el que debió ser reemplazada.

La portera nacional no pudo completar el partido. De hecho, ni siquiera el primer tiempo. Fue reemplazada al minuto 18 tras recibir un rodillazo en su rostro.

El Olympique de Lyon ganaba por la mínima, gracias al tanto de Marie-Antoinette Katoto, cuando la chilena sufrió el golpe. Endler, en su afán por achicar, terminó recibiendo un rodillazo que le provocó un corte en el ojo izquierdo.

La capitana de la Roja fue atendida en el campo y recibió un vistoso vendaje previo a su salida del terreno. Después, recibiría puntos de sutura en la zona afectada.

La magnitud del impacto fue tal, que incluso la delantera Daphné Melissa Herrera se lesionó la rodilla. La costarricense intentó continuar, pero terminaría siendo sustituida en el 24′, por Margaux Le Mouel.

Sortie à la 18e minute de la Coupe de France contre l'OM, la gardienne de Lyon Christiane Endler a pris un coup de genou au niveau de l'arcade. Elle reçu plusieurs points de suture. Son indisponibilité n'est pas connue. #ArkemaPremiereLigue #OL #TEAMOL #INFOOL #LESLYONNES pic.twitter.com/wGM5ggZeif — Adrien Pittore (@adrien_pittore) January 24, 2026

Finalmente, el Olympique de Lyon se impuso por 5-1. El resto de los goles fueron obra de Wendie Renard (43′), Vicki Becho (45′) y Katoto (55′ y 59′), que sellaría su hat trick. En tanto, el descuento del Marsella fue obra de Marie Charlotte Leger (82′).

Después, la propia Endler se encargó de apagar las alarmas. La portera subió tres fotografías de la herida a su cuenta de Instagram. El posteo fue acompañado de un mensaje: “Estamos bien”, indicó.

Por ahora, el cuadro francés no ha entregado detalles de la lesión de la arquera, por lo que aún no está especificado el tiempo que estará fuera de las canchas. El próximo partido del Lyon será el próximo domingo 1 de febrero, día en el que recibirán al PSG, por la decimocuarta jornada de la Ligue. Son líderes con 37 unidades tras 13 partidos. En tanto, todo indica que la chilena no podrá estar presente.