En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores
El cuadro rancagüino recibe al equipo colombiano en la llave de ida de una nueva ronda eliminatoria del torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.
Minuto a Minuto
O’Higgins 1-0 Tolima
Ya se juega el segundo tiempo entre O’Higgins y Deportes Tolima.
La acción que produjo la tarjeta roja en Tolima
¡Así fue el gol de O’Higgins!
Las estadísticas del primer tiempo
¡Final del primer tiempo!
O’Higgins derrota por la cuenta mínima a Deportes Tolima.
45+8′ ¡Gooooool de O’Higgins!
Francisco González abre la cuenta ante Deportes Tolima.
38′ Roja en Tolima
Expulsado Kelvin Florez por una patada en la cabeza a un rival. O’Higgins queda con un futbolista más en la cancha.
28′ Otra vez Tolima
Jersson González definió casi en el área chica, pero Omar Carabalí sacó con el pie y mantuvo el cero para O’Higgins.
13′ Lo tuvo Tolima
González disparó a la entrada del área, pero Carabalí reaccionó de buena manera para evitar el tanto del elenco visitante.
¡Arranca el partido!
O’Higgins se enfrenta en El Teniente a Deportes Tolima, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.
La alineación de Deportes Tolima
Así formará O’Higgins
El camino de ambos
Cabe destacar que O’Higgins viene de eliminar en una dramática llave a Bahía de Brasil por la fase 2 del torneo, mientras que Tolima dejó en el camino a Deportivo Táchira de Venezuela, también en penales.
En 25 minutos
El partido está pactado para las 21.30 horas de Chile, en el estadio El Teniente de Rancagua.
O’Higgins vs. Deportes Tolima
Cabe destacar que este duelo entre el elenco celeste y el cafetalero es válido por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.
Buenas noches
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
