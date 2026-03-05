En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

TOLIMA SE QUEDA CON UNO MENOS EN LA IDA: Kelvin Flores, que había entrado a los 7', fue con la pierna muy alta y vio la roja ante O'Higgins en la Fase 3.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5d5zIFXuTX