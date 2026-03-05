SUSCRÍBETE
    En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

    El cuadro rancagüino recibe al equipo colombiano en la llave de ida de una nueva ronda eliminatoria del torneo continental. Sigue aquí los detalles del partido.

    Foto: Photosport

    Minuto a Minuto

    O’Higgins 1-0 Tolima

    Ya se juega el segundo tiempo entre O’Higgins y Deportes Tolima.

    La acción que produjo la tarjeta roja en Tolima

    ¡Así fue el gol de O’Higgins!

    Las estadísticas del primer tiempo

    ¡Final del primer tiempo!

    O’Higgins derrota por la cuenta mínima a Deportes Tolima.

    45+8′ ¡Gooooool de O’Higgins!

    Francisco González abre la cuenta ante Deportes Tolima.

    38′ Roja en Tolima

    Expulsado Kelvin Florez por una patada en la cabeza a un rival. O’Higgins queda con un futbolista más en la cancha.

    Es noticia a esta hora en El Deportivo

    28′ Otra vez Tolima

    Jersson González definió casi en el área chica, pero Omar Carabalí sacó con el pie y mantuvo el cero para O’Higgins.

    13′ Lo tuvo Tolima

    González disparó a la entrada del área, pero Carabalí reaccionó de buena manera para evitar el tanto del elenco visitante.

    ¡Arranca el partido!

    O’Higgins se enfrenta en El Teniente a Deportes Tolima, por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

    La alineación de Deportes Tolima

    Así formará O’Higgins

    El camino de ambos

    Cabe destacar que O’Higgins viene de eliminar en una dramática llave a Bahía de Brasil por la fase 2 del torneo, mientras que Tolima dejó en el camino a Deportivo Táchira de Venezuela, también en penales.

    En 25 minutos

    El partido está pactado para las 21.30 horas de Chile, en el estadio El Teniente de Rancagua.

    O’Higgins vs. Deportes Tolima

    Cabe destacar que este duelo entre el elenco celeste y el cafetalero es válido por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

