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    El organismo de control del Departamento de Justicia de EE.UU. abre auditoría por la difusión de los archivos de Epstein

    La Oficina del Inspector General del DOJ pretende revisar “la identificación, recopilación y producción” del material, luego de que las víctimas del desaparecido delincuente sexual denunciaran que sus datos personales fueron publicados.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Documentos relacionados con el caso Epstein difundidos por el Departamento de Justicia. Foto: Europa Press/Contacto/Davide Bonaldo - Archivo.

    El organismo de control interno del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este jueves el inicio de una auditoría sobre el manejo y la difusión de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que sus víctimas denunciaran que sus datos personales fueron publicados.

    “Nuestro objetivo preliminar es evaluar los procesos del Departamento de Justicia para identificar, editar y divulgar los registros en su poder según lo exigido en la ley”, indicó la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG), en un comunicado difundido en su página web.

    En concreto, la entidad pretende revisar “la identificación, recopilación y producción” del material pertinente y las directrices y los procesos para “editar y retener” documentos, así como “los procesos para abordar las inquietudes” sobre su publicación.

    La medida se conoce luego de el Ejecutivo estadounidense se viese obligado a publicar tres millones de documentos al ser aprobada la Ley de Transparencia en el Congreso en noviembre pasado.

    Poco después los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. acusaron al Departamento de Justicia de ocultar archivos que vinculan al presidente Donald Trump con un presunto abuso sexual a una menor.

    Esto porque entre la documentación aparece un testimonio recogido por el FBI en el que se menciona el caso de una mujer que aseguró haber sido violada por el pedófilo cuando tenía alrededor de 13 años, como también abusada sexualmente por Trump, quien le habría golpeado la cara mientras la obligaba presuntamente a practicarle sexo oral.

    En ese mismo archivo aparece otro testimonio, no verificado, de un conductor de limusinas que llevó al actual mandatario de EE.UU. al Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth en 1995 y lo escuchó referirse a Epstein, presuntamente durante una conversación telefónica, y también hacer referencias sobre “abusar de alguna chica”.

    Bondi y la polémica por el caso Epstein

    A mediados de febrero, la entonces fiscal general Pam Bondi participó en polémica audiencia ante la comisión judicial de la Cámara en la que pidió perdón a las víctimas, pero solo por el sufrimiento que les produjo Epstein, y se comprometió a “exigir responsabilidades” con “todo el rigor de la ley”.

    “No hay evidencias de que Donald Trump haya cometido ningún delito”, aseveró Bondi en la cita, agregando que el interrogatorio era “ridículo” y que los representantes demócratas estaban “tratando de desviar la atención” de todo lo logrado durante el segundo mandato del magnate republicano.

    La exfiscal general de EE.UU., Pam Bondi. Imagen Europa Press

    En la audiencia cargada de tensiones, y en la que estaban presentes varias víctimas del fallecido pederasta, la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, criticó que el Departamento de Justicia publicara los nombres de las supervivientes sin censura en un primer momento, salvo uno de ellos.

    Además de que se expusieran, a juicio de Jayapal, “numerosos archivos” que revelaban “correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos” de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que “estuvo protegida durante décadas”.

    Por su parte, el demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, calificó de “impactante” que no se ocultara el nombre de las víctimas, pero sí los de sus “abusadores”. “No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso”, dijo, agregando que es, asimismo, “preocupante” que las autoridades no hayan llevado a “ninguno de los perpetradores ante la justicia”.

    De igual forma, el representante demócrata por California, Ted Lieu, acusó a Bondi de mentir bajo juramento, aludiendo a un testigo que llamó al FBI para denunciar presuntas acusaciones de agresión sexual en contra de Trump, según se desprende de los documentos publicados por la Fiscalía General estadounidense.

    “Hay más de 1.000 víctimas de trata sexual y no ha responsabilizado a ningún hombre. Qué vergüenza. Si tuviera un poco de decencia, renunciaría en cuanto concluya esta audiencia”, expresó Lieu.

    Más sobre:Estados UnidosDepartamento de JusticiaArchivos EpsteinAuditoríaOficina del Inspector GeneralDonald TrumpPam BondiMundo

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