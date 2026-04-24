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    Qué se sabe del secuestro y rescate de la mujer hallada en Cerro Navia tras 24 horas

    La víctima fue abordada por un grupo de desconocidos el pasado miércoles en Estación Central, llevándola hasta un "lugar de cautiverio", donde la PDI la encontró en estado de shock. Ahora, cuatro sujetos pasarán a control de detención este viernes.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 16 de abril 2026 Personal de Policía de Investigaciones se despliega por el centro de la ciudad durante Ronda Impacto Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Policía de Investigaciones (PDI) entregó la noche de este jueves nuevos antecedentes sobre el hallazgo de una mujer peruana, dedicada al comercio, que había sido secuestrada el miércoles en Estación Central y que posteriormente fue encontrada en la comuna de Cerro Navia, en el sector poniente de Santiago.

    La víctima, de quien no se han revelado mayores antecedentes, se dedica a la venta de ropa en la misma comuna donde ocurrió el plagio y fue abordada por desconocidos cuando llegaba a su vivienda.

    El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE), detalló que la investigación se desarrolló en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

    “La ciudadana peruana que se mantiene en situación regular en nuestro país, fue interceptada cuando llegaba a su domicilio por cuatro sujetos que se movilizaban en un automóvil”, afirmó Barrientos.

    En ese momento, los individuos intimidaron a la víctima y la obligaron a subir al vehículo en el que se desplazaban -un automóvil tipo sedán- con la finalidad de trasladarla hasta un lugar de cautiverio en la comuna de Cerro Navia.

    En esa línea, Barrientos agregó que, gracias a distintas técnicas investigativas, se logró establecer el lugar exacto donde permanecía retenida la mujer.

    Hasta el sitio concurrió personal de la policía civil, que encontró a la víctima en estado de shock.

    “De la misma forma se logró la detención de cuatro personas por su responsabilidad directa en este hecho”, agregó.

    El oficial precisó que “dos son ciudadanos de nacionalidad chilena y dos venezolanos. Uno de ellos, menor de 17 años, en condición migratoria regular y el adulto, en condición migratoria irregular”.

    Durante el operativo, además, se logró la incautación de un arma de fuego marca Versa, calibre 9 milímetros, con su munición completa, además de un arma de aire comprimido y otras evidencias vinculadas al secuestro.

    Todos los detenidos pasarán a control de detención durante este viernes.

    Más sobre:PolicialSecuestroPDIEstación CentralComerciantePeruanaCerro Navia

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