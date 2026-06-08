PDI desbarata sofisticada banda dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos en Valdivia
La agrupación se dedicaba a robar productos del mar de origen ilícito. Se lavaban activos y se falsificaban documentos públicos. Producto de estas operaciones se movilizaron casi $9 mil millones de origen ilícito. Hay 54 detenidos, entre los que se registran funcionarios públicos.
Una elaborada red delictual era la que operaba en Valdivia para la comercialización de recursos hidrobiológicos.
Fue en 2024 cuando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) iniciaron una investigación contra una asociación criminal compuesta por tres estructuras organizadas dedicadas a la comercialización de productos del mar de origen ilícito, estableciendo además la existencia de delitos asociados como lavado de activos, falsificación de documentos públicos, infracciones a la Ley de Pesca, delitos contra la salud pública, cohecho y corrupción.
Este lunes la investigación tuvo un hito luego de que una Fuerza de Tarea de la PDI detuviera a 54 personas por estos delitos, entre ellos funcionarios públicos.
De acuerdo a quienes conocen de la causa, la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos constituye una de las actividades económicas ilícitas más lucrativas y dañinas para el país y genera importantes ganancias para organizaciones criminales.
En síntesis, los funcionarios públicos, que de momento no se ha detallado de qué institución son, facilitaban el traslado, protección y comercialización de los cargamentos ilegales. La organización operaba principalmente entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos, abasteciendo mercados y centros de distribución de alta demanda en distintas zonas del país.
Mediante un análisis financiero, la PDI detectó ingresos superiores a los $8.800 millones durante los años 2023 y 2024, de los cuales más de $8.260 millones corresponderían a recursos no declarados ante la autoridad tributaria. Con todo, la desbaratada banda fue incrementando su patrimonio.
Este lunes, en el marco de esta operación, se ejecutarán 61 entradas y registros en cinco regiones del país, donde además de las aprehensiones se incautaron vehículos, inmuebles, dinero y otros bienes.
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