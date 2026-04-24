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    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Un segundo adolescente, de nacionalidad ecuatoriana y de 17 años, se encuentra internado en riesgo vital en la ex Posta Central.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Un enfrentamiento a balazos entre Carabineros de civil y dos delincuentes terminó con uno de los antisociales fallecido y otro en riesgo vital, luego de que intentaran asaltar a un camión en la comuna de Maipu Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Un menor de 15 años que resultó con lesiones de gravedad mientras huía de Carabineros tras protagonizar un robo frustrado a un camión de reparto de alimentos en Maipú, finalmente perdió la vida esta tarde en dependencias de la ex Posta Central.

    En tanto, un segundo adolescente implicado, de 17 años y de nacionalidad ecuatoriana, se mantiene en riesgo vital en el recinto y, según se conoció, su situación es crítica.

    Todo comenzó cerca de las 12.45 horas, cuando personal de la 44° Comisaría de Carabineros de Lo Prado acudió a avenida Cuatro Poniente, cerca de la intersección con Eduardo Frei Montalva, tras un llamado de ayuda. Ahí, se encontraron con un grupo de sujetos armados que perpetraba un robo a un camión con mercadería.

    Así, los funcionarios policiales enfrentaron a los antisociales con sus armas de servicio, en un procedimiento al que se sumaron, además, unidades de Radiopatrullas y apoyo aéreo de la Prefectura Aérea.

    El fiscal de Flagrancia Occidente, Juan Carlos Hidalgo, explicó que los asaltantes fueron repelidos por funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Lo Prado, quienes acudieron al llamado al encontrarse en el sector.

    Ahí, dos de los cuatro sujetos -que se movilizaban en un auto con encargo por robo- escaparon a pie, resultando uno de ellos detenido, sin presentar lesiones.

    No obstante, los otros dos huyeron a bordo del vehículo, pero a los pocos metros terminaron chocando contra un árbol, resultando con lesiones de consideración y trasladados a la ex Posta Central, donde uno de ellos falleció y el otro se mantiene en riesgo vital.

    El Ministerio Público instruyó diligencias respecto a la utilización del armamento institucional de los uniformados que actuaron y el peritaje a un arma que se encontró al interior del vehículo en el que dos de los asaltantes intentaron escapar.

    Más sobre:PolicialrobocamiónMaipúCarabinerosfallecido

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