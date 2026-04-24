Israel reivindica un ataque en el sur de Líbano que mató a tres integrantes de Hezbolá
En un comunicado en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que el grupo chií lanzó un “dron explosivo” contra sus miembros, a lo que respondió atacando “infraestructura terrorista en la zona”.
El Ejército de Israel reivindicó este jueves un ataque contra infraestructura del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, que mató a tres de sus integrantes.
“Hoy las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y neutralizaron a tres terroristas de la organización terrorista Hezbolá, quienes lanzaron un misil tierra-aire contra una aeronave de las FDI sin éxito”, anunció en sus redes sociales la armada israelí.
En la misma nota, el Ejército aseguró que el grupo chií lanzó un “dron explosivo” contra sus fuerzas desplegadas en el sur de Líbano, pese a la entrada en vigor del alto el fuego de diez días pactado con Beirut, a lo que respondió atacando “infraestructura terrorista en la zona”.
Hezbolá también lanzó “cohetes” contra posiciones de las FDI “al sur de la línea del frente, en la zona de Aynata, en el sur de Líbano”, que no provocaron bajas entre las tropas israelíes. “Posteriormente, las FDI identificaron dos lanzadores cargados y listos para disparar, y los destruyeron”, indicó el órgano castrense.
Las FDI denunció estos actos como “flagrantes violaciones” del alto al fuego, sin embargo, la tregua tampoco ha impedido a Israel atacar territorio libanés. De hecho, las cifras de víctimas mortales por ofensivas israelíes han continuado aumentando, hasta acercarse a las 2.500 personas.
Poco antes, las FDI aseguraron haber matado a más de 25 miembros de Hezbolá y destruido “cientos” de infraestructuras del grupo, en medio de un centenar de ataques aéreos desde que comenzó la tregua hace una semana.
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