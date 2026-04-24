Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

Vista de un automóvil calcinado por un ataque de Israel en Jezzine, sur de Líbano, que mató a tres periodistas. Foto: Europa Press/Contacto/Ali Hashisho.

El gobierno de Irán condenó este jueves los ataques de Israel contra Líbano, pese al alto el fuego alcanzado la semana pasada, y en particular el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil tras permanecer asediada durante horas por drones israelíes cuando acudió a cubrir un bombardeo.

El Ministerio de Exteriores iraní denunció “enérgicamente” la “violación” de la tregua por parte del Ejército israelí, en referencia tanto a los ataques como a la destrucción de viviendas e infraestructuras en las zonas ocupadas por Israel en el sur de Líbano.

Tal como lo afirmó el portavoz de dicha cartera, Esmaeil Baqaei, quien además recordó la “responsabilidad directa” del gobierno de Estados Unidos dada su mediación para lograr el alto el fuego e instó a la comunidad internacional, incluida la ONU, a adoptar “medidas contundentes” para que Israel rinda cuentas por sus “crímenes”, tanto en Líbano como en Cisjordania y la Franja de G aza .

En una rueda de prensa, Baqaei condenó asimismo el asesinato de Amal Jalil, periodista del diario Al Ajbar, lo que tildó de “acto bárbaro”, “crimen terrorista” y una muestra del intento de Jerusalén por “silenciar a quienes denuncian la verdad”.

De la misma forma, el vocero dio su pésame a la familia de la reportera y deseó una “pronta recuperación” a su colega Zeinab Faraj, que se encontraba junto a Jalil para cubrir un ataque mortal de Israel en la localidad libanesa de Tiri y resultó herida.

Baqaei se manifestó también sobre este caso en sus redes sociales, considerando que el asesinato de periodistas es, además de un “crimen atroz”, “parte de un proceso despiadado de erradicación de la población y ocupación de territorios en pos de un proyecto colonial” .

آمال خلیل فقط یک اسم نیست. او صدای بی‌صدایانی بود که مورد ظلم و ستم رژیم اشغالگر و نسل‌کش قرار می‌گیرند، و اکنون صدای او نیز مانند بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه، به خاطر افشای جنایات رژیم اشغالگر، خاموش شده است.



کشتن روزنامه‌نگاران صرفاً یک جنایت جنگی شنیع نیست؛… https://t.co/Oc3Neh5j1t — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 23, 2026

“El mundo tiene la responsabilidad legal y moral de resistir el dominio de la barbarie y la crueldad”, agregó.

“Amal Jalil no es solo un nombre. Ella fue la voz de los silenciados que sufren la opresión y el genocidio del régimen ocupante, y ahora su voz, al igual que la de muchos otros periodistas y trabajadores de los medios, ha sido silenciada por revelar los crímenes del régimen ocupante”, declaró el diplomático.