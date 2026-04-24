SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, recordó la “responsabilidad directa” del gobierno de EE.UU. dada su mediación para lograr el alto el fuego y afirmó que la muerte de la reportera es un “crimen terrorista”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Vista de un automóvil calcinado por un ataque de Israel en Jezzine, sur de Líbano, que mató a tres periodistas. Foto: Europa Press/Contacto/Ali Hashisho.

    El gobierno de Irán condenó este jueves los ataques de Israel contra Líbano, pese al alto el fuego alcanzado la semana pasada, y en particular el asesinato de la periodista libanesa Amal Jalil tras permanecer asediada durante horas por drones israelíes cuando acudió a cubrir un bombardeo.

    El Ministerio de Exteriores iraní denunció “enérgicamente” la “violación” de la tregua por parte del Ejército israelí, en referencia tanto a los ataques como a la destrucción de viviendas e infraestructuras en las zonas ocupadas por Israel en el sur de Líbano.

    Tal como lo afirmó el portavoz de dicha cartera, Esmaeil Baqaei, quien además recordó la “responsabilidad directa” del gobierno de Estados Unidos dada su mediación para lograr el alto el fuego e instó a la comunidad internacional, incluida la ONU, a adoptar “medidas contundentes” para que Israel rinda cuentas por sus “crímenes”, tanto en Líbano como en Cisjordania y la Franja de Gaza.

    En una rueda de prensa, Baqaei condenó asimismo el asesinato de Amal Jalil, periodista del diario Al Ajbar, lo que tildó de “acto bárbaro”, “crimen terrorista” y una muestra del intento de Jerusalén por “silenciar a quienes denuncian la verdad”.

    De la misma forma, el vocero dio su pésame a la familia de la reportera y deseó una “pronta recuperación” a su colega Zeinab Faraj, que se encontraba junto a Jalil para cubrir un ataque mortal de Israel en la localidad libanesa de Tiri y resultó herida.

    Baqaei se manifestó también sobre este caso en sus redes sociales, considerando que el asesinato de periodistas es, además de un “crimen atroz”, “parte de un proceso despiadado de erradicación de la población y ocupación de territorios en pos de un proyecto colonial”.

    “El mundo tiene la responsabilidad legal y moral de resistir el dominio de la barbarie y la crueldad”, agregó.

    “Amal Jalil no es solo un nombre. Ella fue la voz de los silenciados que sufren la opresión y el genocidio del régimen ocupante, y ahora su voz, al igual que la de muchos otros periodistas y trabajadores de los medios, ha sido silenciada por revelar los crímenes del régimen ocupante”, declaró el diplomático.

    Más sobre:IránIsraelLíbanoTreguaEsmaeil BaqaeiAmal JalilMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Cadem: aprobación de Kast baja a un 42% y un 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    “Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast

    Israel reivindica un ataque en el sur de Líbano que mató a tres integrantes de Hezbolá

    Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel por tres semanas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros
    Chile

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Cadem: aprobación de Kast baja a un 42% y un 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Bancada republicana pide a mesa de la Cámara pronunciarse por “graves” dichos de Consuelo Veloso en cruce con Javiera Rodríguez

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente
    Negocios

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    “Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast

    Gasto en pensiones solidarias subió 6% el año pasado, llegó a 2,1% del PIB y beneficiarios superaron los 2,7 millones

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil
    Mundo

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    Israel reivindica un ataque en el sur de Líbano que mató a tres integrantes de Hezbolá

    Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel por tres semanas

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra