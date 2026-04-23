Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera.

La Comisión de Árbitros de la ANFP, encabezada por Roberto Tobar, designó a los jueces para la undécima fecha de la Liga de Primera sin incluir a Nicolás Gamboa. El silbante estuvo en la mira luego de la jugada protagonizada por Fernando Zampedri en el partido entre la UC y Unión La Calera.

La acción ocurrió a los 40 minutos del primer tiempo en el Claro Arena. El delantero cruzado corría junto a Christopher Díaz hacia el área cuando realizó un movimiento con el brazo y el lateral cayó al suelo por un supuesto golpe en el rostro. La jugada continuó durante varios minutos hasta que el árbitro detuvo el partido. El VAR llamó al juez para analizar la acción.

Tras ver las imágenes, Gamboa mantuvo su decisión de no expulsar al delantero. “Luego de la revisión, dos jugadores disputan el balón, se ve que el nueve intenta ganar la posición pero da una especie de manotazo en el cuerpo de manera temeraria. Mantengo tarjeta amarilla, no hay nada claro”, señaló el árbitro.

👀⚽🇨🇱🏆 La polémica jugada de Fernando Zampedri que lo salvó para el Clásico Universitario



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La determinación generó reclamos de los jugadores de Unión La Calera, quienes pedían la expulsión del delantero. “Me sorprendió sí, pero bueno sabemos que esto es así, a los equipos grandes de repente se los maneja de otra manera, pero nosotros seguimos enfocado en lo nuestro”, señaló Díaz tras el partido.

Ahora, en la planilla arbitral para la siguiente fecha, el nombre de Nicolás Gamboa no aparece entre los designados.

Cristián Garay dirigirá Palestino vs. Deportes Concepción, Miguel Araos lo hará en La Calera ante Coquimbo. En Audax - Limache estará Piero Maza, mientras que Juan Lará impartirá justicia en Ñublense vs. O’Higgins. En el Clásico Universitario arbitrará Diego Flores.

Fernando Vejar comandará La Serena ante Huachipato; José Cabero dirigirá en la visita de Colo Colo ante Universidad de Concepción. En el cierre de la jornada, Héctor Jona será el juez de Everton vs. Cobresal.