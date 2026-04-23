SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    El juez no aparece en la planilla arbitral de la undécima jornada de la Liga de Primera. Este lunes estuvo en la mira tras la acción en la que decidió no expulsar al delantero de la UC tras su encontrón con Christopher Díaz.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La Comisión de Árbitros de la ANFP, encabezada por Roberto Tobar, designó a los jueces para la undécima fecha de la Liga de Primera sin incluir a Nicolás Gamboa. El silbante estuvo en la mira luego de la jugada protagonizada por Fernando Zampedri en el partido entre la UC y Unión La Calera.

    La acción ocurrió a los 40 minutos del primer tiempo en el Claro Arena. El delantero cruzado corría junto a Christopher Díaz hacia el área cuando realizó un movimiento con el brazo y el lateral cayó al suelo por un supuesto golpe en el rostro. La jugada continuó durante varios minutos hasta que el árbitro detuvo el partido. El VAR llamó al juez para analizar la acción.

    Tras ver las imágenes, Gamboa mantuvo su decisión de no expulsar al delantero. “Luego de la revisión, dos jugadores disputan el balón, se ve que el nueve intenta ganar la posición pero da una especie de manotazo en el cuerpo de manera temeraria. Mantengo tarjeta amarilla, no hay nada claro”, señaló el árbitro.

    La determinación generó reclamos de los jugadores de Unión La Calera, quienes pedían la expulsión del delantero. “Me sorprendió sí, pero bueno sabemos que esto es así, a los equipos grandes de repente se los maneja de otra manera, pero nosotros seguimos enfocado en lo nuestro”, señaló Díaz tras el partido.

    Ahora, en la planilla arbitral para la siguiente fecha, el nombre de Nicolás Gamboa no aparece entre los designados.

    Cristián Garay dirigirá Palestino vs. Deportes Concepción, Miguel Araos lo hará en La Calera ante Coquimbo. En Audax - Limache estará Piero Maza, mientras que Juan Lará impartirá justicia en Ñublense vs. O’Higgins. En el Clásico Universitario arbitrará Diego Flores.

    Fernando Vejar comandará La Serena ante Huachipato; José Cabero dirigirá en la visita de Colo Colo ante Universidad de Concepción. En el cierre de la jornada, Héctor Jona será el juez de Everton vs. Cobresal.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaUnión La CaleraRoberto TobarÁrbitrosComisión de ÁrbitrosArbitrajeNicolás GamboaChristopher DíazFernando Zampedri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados

    Gobierno colombiano ordena el traslado de parte de los ahorros para pensiones administrados por las AFP al sistema estatal

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    Lo más leído

    1.
    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    Portazo a la idea del gobierno: la UC fija su postura en torno al regreso de hinchas visitantes en los clásicos

    2.
    Cecilia Pérez se prepara: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

    Cecilia Pérez se prepara: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

    3.
    A menos de dos meses del Mundial: Estados Unidos le pide a la FIFA que Italia se quede con el cupo de Irán

    A menos de dos meses del Mundial: Estados Unidos le pide a la FIFA que Italia se quede con el cupo de Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados
    Chile

    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados

    “Están desconociendo parte de nuestro acuerdo”: Franco Parisi enfrenta a ministros por impuesto a las pymes

    Alvarado tras cuestionamiento del PDG por impuesto Pyme: “Este es un acuerdo con agrupaciones”

    Gobierno colombiano ordena el traslado de parte de los ahorros para pensiones administrados por las AFP al sistema estatal
    Negocios

    Gobierno colombiano ordena el traslado de parte de los ahorros para pensiones administrados por las AFP al sistema estatal

    Comité de Paltas cambia su nombre y abre nueva etapa de desarrollo

    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“
    Mundo

    Rudolf Tamás Metz, analista húngaro: “Orbán hizo demasiado hincapié en política exterior y alianzas simbólicas como con Trump y Meloni“

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra