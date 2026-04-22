“Se los maneja de otra manera”: jugador de Unión La Calera arremete contra el arbitraje tras polémica con Fernando Zampedri

Unión La Calera sorprendió a la UC en el Claro Arena. Fue un triunfo 2-1 para el cuadro cementero. Sin embargo, más allá del resultado, en el equipo de la Quinta Región quedó dando vuelta la acción que involucró a Christopher Díaz y Fernando Zampedri.

Al minuto 39′ el lateral acusó una supuesta agresión del delantero. El árbitro Nicolás Gamboa fue a observar la jugada al VAR y determinó que no era merecedora de expulsión. “Luego de la revisión, dos jugadores disputan el balón, se ve que el 9 intenta ganar la posición pero da una especie de manotazo en el cuerpo de manera temeraria. Mantengo tarjeta amarilla, no hay nada claro” explicó el silbante.

👀⚽🇨🇱🏆 La polémica jugada de Fernando Zampedri que lo salvó para el Clásico Universitario



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Tras el partido, pese al triunfo de su equipo, el carrilero arremetió contra Gamboa. “Me sorprendió sí, pero bueno sabemos que esto es así, a los equipos grandes de repente se los maneja de otra manera, pero nosotros seguimos enfocado en lo nuestro”, lanzó en diálogo con TNT Sports.

Si la decisión hubiese sido distinta, el capitán cruzado se habría perdido el Clásico Universitario. Tras la revisión, el atacante no volvió a protagonizar acciones divididas. El equipo dirigido por Daniel Garnero mantendrá a su principal referente ofensivo para el duelo ante la U.