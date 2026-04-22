A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming
Los azulgrana llegan a su siguiente compromiso como líderes de la tabla de LaLiga.
Este miércoles avanza la Fecha 33 de LaLiga y llega el turno del partido de Barcelona, que recibe como local a Celta de Vigo.
Los actuales líderes de la tabla local llegan tras una reciente victoria por 4-1 ante Espanyol, mientras que su rival viene de caer por 0-3 ante Oviedo.
Cuándo juega Barcelona vs. Celta Vigo
El partido de Barcelona contra Celta de Vigo es este miércoles 22 de abril, a las 15:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Celta Vigo
El partido de Barcelona contra Celta de Vigo se transmite en el canal ESPN.
Además, la cobertura de LaLiga se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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