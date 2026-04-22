A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Celta de Vigo en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Este miércoles avanza la Fecha 33 de LaLiga y llega el turno del partido de Barcelona, que recibe como local a Celta de Vigo.

Los actuales líderes de la tabla local llegan tras una reciente victoria por 4-1 ante Espanyol, mientras que su rival viene de caer por 0-3 ante Oviedo.

Cuándo juega Barcelona vs. Celta Vigo

El partido de Barcelona contra Celta de Vigo es este miércoles 22 de abril, a las 15:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Celta Vigo

El partido de Barcelona contra Celta de Vigo se transmite en el canal ESPN .

Además, la cobertura de LaLiga se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.