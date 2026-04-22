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    Política

    Discusión de megarreforma inicia esta tarde en Comisión de Hacienda de la Cámara

    El presidente de la Comisión de Hacienda citó a una sesión especial, de 16.00 a 19.00 horas, para justamente comenzar a abordar el proyecto clave del gobierno.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este miércoles el Presidente José Antonio Kast firmó su emblemático Plan de Reconstrucción Nacional, la megarreforma que busca abarcar cinco ejes principales: una mayor competitividad tributaria; el fortalecimiento del empleo formal; facilitación regulatoria; certeza jurídica y la contención del gasto público.

    Tras el hito, el proyecto fue ingresado al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados con carácter de suma urgencia. Con ello, se definió la ruta de comisiones que tomará el proyecto: Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente.

    Fijado ya ese camino, ahora deberá comenzar la discusión de la iniciativa gubernamental. Para ello, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Agustín Romero (republicano), ya dio el primer paso.

    En concreto, el parlamentario citó a la comisión a una sesión especial, de 16.00 a 19.00 horas, en la Sala Juan Bustos del edificio de la Corporación, en Valparaíso, para justamente comenzar a abordar el proyecto.

    A dicha instancia, con el fin de representar al Ejecutivo y explicar los antecedentes de la megarreforma, fueron invitados el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; y el subsecretario de esa cartera, Juan Pablo Rodríguez.

    Más sobre:MegarreformaReconstrucción NacionalJosé Antonio Kast

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