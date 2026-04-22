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    Kast refuerza su llamado en avanzar en proyecto de Reconstrucción y bromea con su cuestionado almuerzo en La Moneda

    “Era más barato comer un sanguchito adentro que irnos a comer un sanguchito a un restaurante porque la movilización solo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro", dijo el Presidente bromeando sobre su episodio que fue oficiado por Contraloría.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Posterior a firmar el proyecto de Reconstrucción Nacional, el Presidente José Antonio Kast expuso en el evento financiero Latam Focus, realizado en el Hotel W, en Las Condes.

    En su discurso -que se extendió por casi media hora- el Mandatario reforzó su llamado al Congreso a avanzar en la idea de legislar su reforma clave, cuyos lineamientos principales ya han sido cuestionados por varias voces del Parlamento.

    Asimismo, también dedicó un breve momento para bromear por su almuerzo con excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda, hecho por el que fue cuestionado y oficiado por Contraloría.

    “Hoy en la mañana hemos firmado, junto con el ministro de Hacienda, un proyecto de Reconstrucción Nacional y desarrollo económico y social. El Congreso iniciará un debate legislativo que esperamos que se dé con altura de miras, sin tanto eslogan, y con la idea de conversar y no de cerrarse al debate antes de iniciar el proceso”, dijo.

    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “Llama la atención que algunos se nieguen a la idea de legislar antes de conocer el proyecto mismo, antes de que se debata en las primeras comisiones lo que se plantea. Yo puedo entender que si después de un debate previo, como se da siempre en la Cámara de Diputados, alguien pueda no estar de acuerdo con algunas de las cosas que planteamos”, continuó.

    En esa línea, apuntando a los cuestionamientos, señaló: “Hoy día podemos ver cómo estamos llenos de opiniones que se presentan como certeza. Y uno diría, ¿qué certeza nos da alguien que con sus políticas públicas nos tiene estancados en un crecimiento del 2%? Alguien que nos dejó más de 800.000 personas sin empleo, pero van y dan opiniones con certezas y los números no los avalan".

    “Estamos llenos de diagnósticos (...) Lo importante es que tomemos decisiones que den certezas, que nos permitan presentarnos al mundo como un país que cumple con sus acuerdos”, agregó.

    Broma con su almuerzo

    Continuando con su alocución, el Presidente tuvo un pequeño momento cómico. “Tenemos que luchar contra una burocracia, contra el uso ineficiente de los recursos, en contra de la incertidumbre y el estancamiento, y le hemos pedido a los más de 1.000 auditores internos que tiene el Estado que asuman su rol”, dijo.

    Me tocó hacer una reunión en uno de los salones de La Moneda, no con mis amigos, sino con los auditores”, dijo provocando risas y aplausos de los presentes.

    Contraloría oficia a La Moneda por almuerzo del Presidente Kast con excompañeros.

    “Era más barato comer un sanguchito adentro que irnos a comer un sanguchito a un restaurante porque la movilización solo de la seguridad era más caro que hacerlo adentro. No lo voy a volver a hacer así, no se preocupen”, siguió.

    “Vamos a sacar un decreto donde solo puedo ocupar las tres habitaciones que ocupo hoy día en La Moneda”, remató el Presidente.

    Más sobre:José Antonio KastMegarreformaPlan Reconstrucción Nacional

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