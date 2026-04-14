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    Nacional

    Contraloría oficia a Presidencia por almuerzo de Kast: tiene 10 días hábiles para entregar información

    Esto, luego de la denuncia presentada por la senadora socialista Daniela Circardini, y los diputados, también PS, Daniel Manouchehri y Nelson Venegas.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Roberto Gálvez
    31 Marzo 2026 Fachada Contraloria General de la Republica Foto: Andres Perez Andres Perez

    La Contraloría General de la República (CGR) dio 10 días hábiles a la Presidencia para que responda por el almuerzo que el presidente de la República, José Antonio Kast, brindó en La Moneda a excompañeros de carrera.

    La acción de Contraloría es producto de la solicitud de parlamentarios del Partido Socialista (PS) de fiscalizar la naturaleza y objeto de la actividad, donde el Mandatario celebró junto a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica, que habría contado con menú oficial y atención de personal institucional en horario de jornada laboral.

    La cena de Kast con excompañeros de U en La Moneda.

    “Pase a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República una copia de la presentación formulada por la senadora señorita Daniella Cicardini, y los diputados señores Daniel Manouchehri Lobos y Nelson Venegas Salazar”, indicaron desde el organismo fiscalizador.

    Por ello, desde Contraloría señalaron que deben dar respuesta “al tenor de lo expuesto por los solicitantes, en el plazo de diez días hábiles administrativos, contados desde la tramitación del presente oficio”.

    “Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad y, además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, sentenciaron desde Contraloría.

    Más sobre:Contraloría

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