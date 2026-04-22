Kast firma proyecto de Megarreforma y lo envía al Congreso: “Esperamos que el Parlamento atienda esta propuesta y resuelva en conciencia”

La mañana de este miércoles el Presidente José Antonio Kast firmó el proyecto del Plan de Reconstrucción Nacional, iniciativa con que pretende dar un impulso legislativo a su plan de un gobierno de emergencia,

El proyecto plantea ajustes tributarios, modificaciones a la permisología medioambiental, medidas para la reconstrucción por los incendios en Valparaíso y el Biobío y restricciones para la gratuidad en educación superior.

Acompañado de los ministros del comité político, el Mandatario agradeció en primera instancia “la colaboración permanente” que han tenido “de los distintos partidos que nos han colaborado en la coalición de nuestro gobierno, como es el Partido Demócratas, el Partido Social Cristiano, partido Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, y el Partido Republicano”.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó la firma del proyecto de Ley de #ReconstrucciónNacional, que busca reactivar la economía y financiar la reconstrucción tras incendios mediante una reforma tributaria.



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Asimismo, también agradeció la “buena disposición” de diputados independientes que han sido parte de los diálogos que han tenido estos días, así como también del Partido Nacional Libertario, y del Partido de la Gente.

“Este si bien es un proyecto importante para nuestro gobierno, es mucho más relevante para el futuro de nuestra nación”, indicó. “Puede marcar un antes y un después para el desarrollo de nuestra patria”

En esta línea, el Mandatario defendió que el proyecto está enfocado en las personas.

“¿Quiénes ganan con este proyecto? los jóvenes que hoy día en un porcentaje mayoritario están dentro de las cifras de desempleo,las familias que quieren adquirir su primera vivienda (...) Los adultos mayores, aquellos que con dificultad llegan a fin de mes y ven que junto con todo lo que tienen que pagar, tienen que pagar las contribuciones de una vivienda que ellos adquirieron con mucho esfuerzo“, señaló.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a aquellos parlamentarios que se han mostrado opuestos al proyecto y a la idea de legislar.

“La peor manera de legislar en este caso, es no haber conocido el proyecto de ley y a decir que uno se va a oponer a la idea de legislar“, señaló. “Por eso agradecemos tanto la buena disposición de parlamentarios que no son parte de la coalición, pero que se han abierto al diálogo”.

“El gobierno está haciendo su parte. Se han hecho estudios serios para presentar este proyecto”, añadió. “Se han recogido las inquietudes de distintos sectores que se van a haber plasmado en este proyecto y en discusiones y proyectos que vendrán hacia adelante”.

“Hace años, el expresidente Ricardo Lagos dijo la siguiente frase ‘La tarea número uno es crecer. Todo lo demás es música’. Esa frase hoy día gustaría complementarla y decir la tarea número uno es generar empleo. El resto es música”, señaló.

En este proyecto, continuó el Mandatario, “se plantea un crecimiento, se plantean las fórmulas de cómo crecer y eso va a redundar en mayor cantidad de empleo”.

“Chile puede crecer mucho más que el 2% anual que hoy día tenemos. Chile no está condenado a tener un 8% de desempleo. Hoy damos el primer paso en el camino correcto y esperamos que el Parlamento atienda esta propuesta y resuelva en conciencia, en favor de todos los chilenos”.