Latam Airlines pone en duda continuidad del plan de inversiones en Perú por impuesto aeroportuario

A partir de este sábado ha tenido lugar una nueva versión de la Annual General Meeting de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata), en Río de Janeiro. En la cita, el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, como anfitrión del encuentro de la aviación, se refirió a los desafíos que enfrenta la la aerolínea en algunos de los mercados en los que tiene presencia.

Entre estos, Perú. En el país vecino en el último tiempo se ha levantado una polémica por la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), que impuso un impuesto a aquellos viajeros que hacen conexiones tanto nacionales como internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

Esta comenzó a regir en diciembre de 2025, pero la tarifa doméstica se mantuvo suspendida por buena parte de lo que va de 2026, por las críticas del sector. Recientemente fue eliminada por el gobierno peruano, mientras que la tarifa internacional se mantuvo, pese a la solicitud de distintos actores del mundo aeronáutico de generar mesas de diálogo con el Ejecutivo para estudiar su eliminación. Desde distintos sectores criticaron la medida, debido a que Perú pierde competitividad frente a otros aeropuertos de conexión que no cuentan con este tipo de tarifas.

Al respecto, el CEO de Latam cuestionó la decisión señalando: “¿Cuál es la diferencia entre la tasa de conexión doméstica y la tasa de conexión internacional? Si la tasa de conexión doméstica era una mala idea y por eso la eliminaron, ¿por qué no eliminaron la tasa internacional?“.

“Creemos que esto ya tiene un impacto. No solamente en nuestro tráfico, sino que el tráfico de otros competidores también ha caído. El tráfico entre Santiago y Lima prácticamente ha caído 10%, según cifras públicas de la autoridad chilena en lo que va del año. Perú es el único país en la región que no ha recuperado la cantidad de turistas que tenía antes de 2020. (La TUUA internacional), desde nuestro punto de vista, hace que esa probabilidad de recuperación sea lejana” expuso.

Alvo aseguró que Latam tiene “un plan de inversiones de aproximadamente US$1.500 millones en flota en Perú que nos encantaría ejecutar. La existencia de la tasa de conexión internacional en Perú desde nuestro punto de vista no solamente es una mala política pública, sino que es un incentivo gigantesco a que el turismo y el tráfico en Perú caiga y eventualmente sea secundario. A mí me encantaría ver que lo que nosotros tenemos pensado para invertir en Perú se haga una realidad, pero creo que es correcto decir que, dadas las circunstancias, esas probabilidades hoy en día han bajado".

Latam durante el próximo año comenzará a recibir sus primeras aeronaves A321 XLR, y aunque podrían destinarse a Perú, el CEO de la compañía dijo que hay otras lugares posibles, como Brasilia y Fortaleza.

Cuando el ejecutivo fue consultado por la posibilidad de abrir nuevas rutas en el Caribe, volvió a tocar el tema de Perú.

“Hace unos 10 años empezamos una estrategia para volar más hacia el Caribe y hemos añadido un número de destinos. Hoy volamos a la República Dominicana, Aruba, Jamaica, San José, Habana... Vemos una gran oportunidad en ciertas ciudades. Cuando desarrollamos nuestra red vemos que uno de los problemas es que el mejor lugar para conectar a los caribeños es Lima. Entonces, volvemos a la situación de la tarifa de conexión en Perú”, explicó.

“Muchos de los pasajeros que traemos a través de Lima hacia el Caribe son pasajeros que vienen de Chile, Argentina, Paraguay o Bolivia. La tarifa de conexión en Perú impide el desarrollo de esos vuelos porque esos pasajeros son obligados a pagar alrededor de US$25 para conectarse a Lima. Creo que el potencial está ahí. En la industria vemos un desarrollo, pero hoy vemos una gran disminución de esa posibilidad debido a la tarifa de conexión en el aeropuerto de Lima”, concluyó Alvo.

Chile y la región

En Chile, en particular, la posibilidad de nuevos impuestos no es un tema que haya sido puesto sobre la mesa por las nuevas autoridades y Alvo así lo realzó.

“Yo no he visto en particular en Chile ninguna señal que nos haga pensar que eso va a suceder. Yo creo que lo que vemos en Chile es un potencial importante de crecimiento de la industria, asociado a mejora de la infraestructura. Tenemos un aeropuerto en Santiago que puede ser optimizado. Tenemos aeropuertos de regiones que podrían ser mejor utilizados”, declaró el ejecutivo.

“Hace un par de días solamente, después de una solicitud nuestra y de la industria, se ampliaron los horarios de un par de aeropuertos en Chile, en particular La Serena, que era muy importante, y eso nos permite habilitar vuelos que antes simplemente no podíamos hacer porque los aeropuertos trabajaban en horario de oficina (...) hay una agenda útil y grande de mejora de la situación actual, especialmente en infraestructura, para optimizar la operación de todas las industrias aéreas locales”, añadió.

A pesar de que en Chile no sea una preocupación, el problema va más allá de Perú y no es aislado. Durante el encuentro el alza de tarifas e impuestos ha sido uno de los desafíos más mencionados por Iata, no solo en América Latina, sino que en otros mercados como Europa.

Alvo mencionó que una de las principales prioridades que deberían tener los gobiernos es el costo de viajar en la región. “Las tarifas y los impuestos han aumentado. En algunos países como Colombia, el costo de las tarifas y los impuestos es más que el precio del ticket. Eso impide la demanda. Creo que el mensaje importante aquí es cómo creamos políticas públicas y, esperamos, políticas de Estado, que permitan a la industria desarrollarse a largo plazo”.