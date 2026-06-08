“Con mis datos, no”

En la era digital, los datos personales son uno de los activos más sensibles que poseen las familias y el Estado tiene el deber de tratarlos con un rigor que el gobierno del Presidente Kast no ha exhibido. El proyecto de ley miscelánea contiene dos disposiciones que encienden las alertas. La primera permite utilizar obras publicadas sin autorización ni pago a quien detenta su propiedad intelectual. La segunda faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir, en nombre del control tributario, bases de datos y registros de cualquier órgano del Estado, incluido el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que administra el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Qué ocurre cuando esa lógica se traslada a la entrega de un beneficio concreto? El caso del “Cupón de Gas Licuado” lo ilustra con nitidez. No hay claridad sobre quién administra la plataforma en la que se verifica el acceso al beneficio. Al ingresar con Clave Única, el sistema valida de inmediato si la persona es jefatura de hogar y si pertenece al ochenta por ciento más vulnerable del RSH. Esa verificación solo puede realizarla una institución habilitada para acceder a datos sensibles de toda la población inscrita en el registro. El Ministerio del Interior, que confirma la activación del beneficio, no cuenta con esa facultad. Resulta imprescindible, entonces, que se aclare quién administra la interfaz y con qué autorización legal accede a esa información.

A esto se suman dificultades con dos consentimientos. En primer lugar, quienes cumplen con los requisitos deben autorizar la recepción del beneficio a través de BancoEstado. Esa autorización no satisface lo que exige la ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, porque no precisa qué datos se transfieren, por cuánto tiempo, ni si su uso queda acotado a un único propósito. Sin ello, el consentimiento no es informado, específico e inequívoco, como ordena la norma.

Luego, recién después de aceptar el pago, se solicita autorización para que el Ministerio del Interior trate los datos personales con fines de evaluación, asignación y gestión del cupón. Es decir, el consentimiento se pide cuando la validación ya ocurrió y, nuevamente, debido a las mismas indefiniciones ya listadas, esta solicitud es débil en términos de ser informada, específica e inequívoca, lo que abre espacio a un tratamiento excesivo. Quien gestiona el beneficio no necesita acceder a la totalidad del RSH y, menos aún, al Registro de Información Social. Basta con una marca asociada a cada RUN que indique si la persona es jefatura de hogar y se encuentra dentro del ochenta por ciento más vulnerable en una fecha determinada, que son las condiciones que habilitan el cobro. Ese diseño mínimo es el requerido para cumplir el principio de proporcionalidad que debe regir todo acceso a datos.

La preocupación no es anecdótica. Hay una amenaza de repetición del mecanismo: en su cuenta pública, el Presidente Kast anunció un “bono por hijo” dirigido al 80% más vulnerable del RSH. Los datos personales no pueden convertirse en moneda de cambio para acceder a la protección social. Replicar el esquema del cupón de gas menoscababa el control que las familias ejercen sobre su propia información y vulnera sus derechos digitales.

Existe una alternativa que el propio Estado ya construyó. La Ventanilla Única Social, que en mayo cumplió un año de funcionamiento, demuestra que es posible entregar beneficios con el máximo respeto por la protección de datos. Es una plataforma que coordina distintas carteras para ofrecer una atención integral y que hace un uso eficiente de la información, habilitando la interoperabilidad entre las instituciones que administran los bancos de datos y aquellas que necesitan verificar o validar antecedentes. Ese es el estándar exigible. Mientras no se cumpla, será del todo razonable que las familias respondan, con todas sus letras: con mis datos, no.

*Paula Poblete es exsubsecretaria de Evaluación Social y Verónica Achá es exjefa de la división de información social