Nuevo premier británico: un buen comienzo

El hecho de que los británicos parezcan haber aceptado con calma la decisión del Partido Laborista de sustituir a su líder y primer ministro del país, Keir Starmer, por Andy Burnham, un político que hasta hace unas semanas ni siquiera era diputado, es prueba de lo desconcertante que se ha vuelto la política británica desde que el país votó a favor de salir de la Unión Europea hace 10 años. Si a los votantes les gustará Burnham es otra cuestión.

Desde que asumió el cargo el lunes, Burnham ha realizado nombramientos llamativos en su gabinete y ha hecho algunos anuncios de política igualmente llamativos, todos ellos destinados a señalar una ruptura con el pasado y a convencer a la gente de que entiende sus preocupaciones más urgentes. Ha mantenido a su ministra del Interior, Shabana Mahmood, en el puesto, principalmente porque su postura dura sobre inmigración coincide con la mayoría de los votantes. Pero ha nombrado a un nuevo ministro de Finanzas, John Healey, quien, aunque continúa como su predecesora Rachel Reeves para tranquilizar a los mercados, comparte la opinión de Burnham de que hay que hacer más para ayudar a la gente a afrontar el costo de la vida.

Es cierto que los anuncios anticipados sobre la eliminación de impuestos a las facturas de electricidad y el tope de las tarifas de autobús solo harán una diferencia marginal en las finanzas de los hogares. Es una declaración vital de intenciones destinada a mostrar a los votantes desilusionados que ‘Andy’ está de su lado.

En última instancia, lo que más contribuirá a las posibilidades de reelección del laborismo, especialmente si Burnham resiste la tentación de convocar unos comicios anticipados, es impulsar la anémica tasa de crecimiento económico de Reino Unido, algo que seguirá siendo difícil, dado su compromiso de ceñirse a las normas altamente ortodoxas establecidas por Starmer y Reeves.

Castigar al laborismo, al estilo Odisea, al mástil de la rectitud fiscal, y negarse a ceder ante las voces de sirena de la izquierda laborista que quiere ver más gasto tiene sus méritos. Pero Burnham debe asegurarse de evitar obstaculizar las mejoras hasta ahora a pequeña escala, pero electoralmente cruciales, del gobierno en el Servicio Nacional de Salud. Dicho esto, Burnham, un comunicador hábil, ha logrado en solo una semana transmitir un sentido mucho mayor de propósito, dirección y esperanza que su predecesor en dos años. Puede que no sea todo. Pero es un buen comienzo.

Por Tim Bale, profesor de Política en la Queen Mary University of London.