El Súper Niño puso a prueba a Chile

Chile comenzó a experimentar las consecuencias de uno de los eventos de El Niño más intensos jamás registrados. Las recientes inundaciones que afectaron al país dejaron en evidencia una realidad dual. Por un lado, mostraron la capacidad destructiva de un evento extremo asociado a un Súper Niño. Por otro, demostraron la eficacia de los sistemas de monitoreo y alerta temprana desarrollados en Chile durante los últimos años.

Las precipitaciones de la semana pasada fueron históricas. Mientras las regiones de Valparaíso y Metropolitana vivieron el temporal más intenso desde 2002, la Región de Coquimbo enfrentó el mayor evento de precipitaciones del que existe registro instrumental. Aunque hubo graves daños materiales, el temporal se saldó con un número de víctimas menor de lo que cabría esperar para un evento de esta magnitud.

Los sistemas de alerta temprana probablemente hicieron una gran diferencia respecto de lo ocurrido hace poco más de una década. Cuando el Súper Niño de 2015 estaba aún en desarrollo, los aluviones de Atacama -en marzo del 2015- dejaron casi medio centenar de víctimas fatales. En 2015, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para celulares llevaba apenas un año de funcionamiento y todavía existía una baja penetración de equipos compatibles.

El balance, sin embargo, está lejos de ser positivo. Los puentes colapsados, las rutas interrumpidas y las localidades aisladas evidencian que gran parte de la infraestructura del Norte Chico sigue diseñada para un clima que ya no existe. Adaptarse no significa evitar las lluvias extremas, sino construir ciudades y obras de infraestructura capaces de resistirlas y recuperarse rápidamente.

La lección es clara: la adaptación al cambio climático requiere tanto ciencia como infraestructura. La primera permite anticipar los eventos; la segunda, reduce sus consecuencias. Chile ha fortalecido sus capacidades de monitoreo y alerta, pero ahora debe acelerar la modernización de su infraestructura crítica.

Por Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago.