¿Por qué no callan?

Este miércoles, el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario, intervino en la Hora de Incidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados para referirse al supuesto “aborto libre” que existiría en Chile a raíz de modificaciones a la Norma Técnica Nº259.

Su intervención ocurrió en medio del rechazo transversal al proyecto de ley “Escucha su Corazón”, del cual es impulsor. En ese contexto, además, le pidió al presidente de la Cámara “que les pida a las feministas que se callen” mientras realizaba su intervención.

Sin entrar en el fondo de sus afirmaciones sobre la norma técnica -que identifica situaciones que pueden aumentar el riesgo psicosocial, pero que no constituyen por sí mismas la causal de riesgo vital- hubo otro aspecto igualmente preocupante: su referencia a la Agenda 2030, que calificó como un conjunto de “maldades” y “brutalidades”.

¿De qué “maldades” y “brutalidades” estamos hablando?

La Agenda 2030 es el resultado de un proceso amplio y participativo. Fue aprobada por los 193 Estados miembros de Naciones Unidas y recoge décadas de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, desarrollo sostenible y cooperación entre los países. Entre sus 17 objetivos está el ODS 5, que, en términos simples, busca que ninguna persona tenga menos derechos, menos oportunidades o menos voz por el solo hecho de ser mujer.

Sus metas incluyen eliminar la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas; erradicar prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina; reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerado; promover la participación de las mujeres en los espacios de decisión; garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva; y fortalecer las oportunidades económicas de las mujeres.

¿Es una brutalidad querer terminar con el matrimonio infantil? ¿Lo es erradicar la mutilación genital femenina? ¿Es una maldad promover que hombres y mujeres compartan las responsabilidades de cuidado o que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en la vida pública?

No. No es una brutalidad avanzar en estas materias. Negarlas, sí.

La propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, destacó en la Cuenta Pública del pasado 15 de julio la necesidad de avanzar para cerrar brechas que siguen afectando a las mujeres. Sala cuna universal, sociedad conyugal, inclusión laboral, cuidados y la salud de las mujeres fueron algunos de los temas que relevó.

El debate democrático exige seriedad y responsabilidad. Cuando se degradan acuerdos internacionales que buscan erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y promover sociedades más justas, y se presentan como “maldades” objetivos tan básicos como eliminar el matrimonio infantil, no solo se desinforma a la ciudadanía; también se empobrece el debate público.

La pregunta no es por qué hablan las feministas, sino por qué habría que callarlas cuando siguen existiendo desigualdades evidentes y todavía hay quienes promueven ignorarlas.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer