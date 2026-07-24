Semana Global de la Inclusión: el 17,6% de la población en Chile tiene algún tipo de discapacidad intelectual

Cada año, en torno al 20 de julio, se desarrolla la Semana Global de la Inclusión, ya que en esa fecha, pero en 1968, Eunice Kennedy, hermana de John F. Kennedy, fundó el movimiento Olimpiadas Especiales.

Esta es una realidad presente en Chile: el 17,6% de la población de nuestro país tiene algún tipo de discapacidad intectual, es decir, más de 2,7 millones de personas.

Así lo establece el III Estudio Nacional de la Discapacidad del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), añadiendo que una de cada tres familias en el país convive con esta condición, que considera condiciones genéticas como el síndrome de Down, o afecciones del espectro autista.

Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, evento que se desarrollará en Chile entre el 16 al 24 de octubre de 2027, señala que la inclusión comienza en la manera en que miramos el mundo, en nuestras propias decisiones y en la manera en que nos relacionamos con los demás.

“Significa dejar de mirar primero las limitaciones y empezar a reconocer las capacidades y fortalezas de cada persona. Ser inclusivos es preguntarnos: ¿Qué puedo hacer para que otra persona tenga las mismas oportunidades que yo? Puede ser en el colegio, en el trabajo, en un equipo deportivo, en una plaza, o simplemente en la forma que usamos para comunicarnos", explica la ingeniera comercial.

Por su parte, Gabriela Villanueva, directora nacional (s) de Senadis, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, sostiene que “Chile ha avanzado de manera significativa en los últimos años. Hoy contamos con un marco normativo que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, promueve mayores estándares de accesibilidad y una mayor conciencia sobre la importancia de construir una sociedad inclusiva”.

El evento deportivo se desarrollará en octubre de 2027. Marvin Ibo Güngör

Sin embargo, agrega esta última, “aún existen brechas que limitan el ejercicio pleno de derechos en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud, el transporte, la participación social y el acceso a la información. Superarlas requiere el compromiso del Estado, el sector privado, las organizaciones y la ciudadanía”.

Picasso considera que Chile ha avanzado de manera importante en materia de inclusión, especialmente en términos de conciencia, legislación y reconocimiento de derechos. “Hoy existe una mayor comprensión de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y deben tener las mismas oportunidades de participar plenamente en la sociedad”, señala

Sin embargo agrega que “todavía tenemos una brecha importante entre lo que decimos y lo que efectivamente ocurre. La verdadera inclusión no se logra solamente con leyes o con buenas intenciones; se construye generando oportunidades concretas para que todas las personas puedan estudiar, trabajar, practicar deporte, participar y aportar a la sociedad desde sus propias capacidades. La inclusión debe vivirse en la vida cotidiana. Y el deporte es una herramienta extraordinaria para demostrar que, cuando generamos espacios donde todos pueden participar, cada persona tiene algo valioso que aportar". indica la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile.

Carolina Picasso. GOYARQZ5

Ley N° 20.422

La discapacidad intelectual puede presentarse en cualquier momento antes de los 22 años, incluso antes del nacimiento. Según la Asociación Estadounidense de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, una persona tiene discapacidad intelectual si su coeficiente intelectual es inferior a 70.

L a Ley N° 20.422, publicada en 2010, “consolidó este enfoque en nuestro país, estableciendo normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, e incorporando el modelo biopsicosocial como base de nuestra institucionalidad”, sostiene Villanueva.

Este proceso no solo implicó cambios normativos, sino también la creación de una nueva institucionalidad pública, dando origen al Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis. A ello, se suman otras normas relacionadas con inclusión laboral, accesibilidad, no discriminación y personas autistas.

“De igual manera la norma crea el Comité Interministerial de Desarrollo Social y Familia, para materias de discapacidad, lo que implica que desde el Estado se trabaje de manera coordinada para buscar la inclusión en todos los ámbitos, de manera efectiva”, señala Villanueva.

Imagen referencial.

Chile es uno de los países de la región que han desarrollado una institucionalidad y un marco legal importante en materia de discapacidad e inclusión.

“Los primeros días de julio tuvimos la oportunidad de participar en la 19ª Sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención, en Naciones Unidas, donde se reafirmó la importancia de fortalecer su implementación frente a los desafíos actuales, especialmente, en un mundo que cambia rápidamente y que exige respuestas más integrales y coordinadas", revela Villanueva.

Quien añade que “ahí pudimos ver que los desafíos que enfrentamos son similares a los de muchas naciones: avanzar desde el reconocimiento de derechos hacia una inclusión efectiva en todos los ámbitos de la vida”.

Finalmente, desde la entidad perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, sostienen que el principal desafío es avanzar hacia una inclusión efectiva. Para ello, “desde el gobierno estamos impulsando algunas iniciativas estratégicas que guiarán nuestro trabajo para los próximos años: el Plan Chile para Todos, la actualización de la Política Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y su Plan de Acción 2026-2036 y el Plan Nacional de Accesibilidad Universal”, señala Villanueva.