Inclusión en Chile: pequeñas y grandes tareas pendientes

Hoy comienza un nuevo capítulo de la Teletón, y con él, vuelve a la agenda un tema que debiera estar presente todo el año: ¿cómo convertirnos en un país más inclusivo, que respete y dé oportunidades de desarrollo integral a quienes día a día conviven con una discapacidad?

Es cierto que la Ley de Inclusión laboral y las normativas para los colegios están pavimentando el camino, pero se han topado con dificultades tanto en la disposición de recursos con a la hora de cambiar la cultura que hasta hoy impera tanto en los trabajos como en los establecimientos educacionales.

Para hablar sobre el tema, Polo Ramírez conversó esta semana en una nueva edición de A BORDO con María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón y exministra del Trabajo, y con Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello.