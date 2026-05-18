Impactante choque de dos aviones militares en EE.UU.
De acuerdo a lo reportado por la comandante Amelia Umayam, portavoz de la Fuerza Aérea Naval de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, el accidente se registró a las 12.10 horas de este domingo, en la base aérea Mountain Home, en Idaho, cuando cuatro aviadores realizaban una demostración aérea en el segundo día del Gunfighter Skies Air Show. Los cuatro tripulantes lograron eyectarse con éxito de sus aeronaves y recibieron atención por parte de personal médico dispuesto en el lugar.
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