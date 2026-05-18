Así fue el ataque ucraniano con más de 500 drones sobre Moscú
Al menos tres personas murieron y quince resultaron heridas este domingo, tras el mayor ataque de drones ucranianos ejecutado contra la capital rusa, según informaron autoridades locales.
Las autoridades rusas informaron que Ucrania lanzó más de 556 drones durante la noche, en uno de los ataques más masivos desde el inicio de la guerra. El operativo obligó a suspender temporalmente el funcionamiento de los cuatro aeropuertos internacionales de Moscú.
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