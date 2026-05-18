Lo bueno y lo malo de la megarreforma propuesta por el Presidente Kast

El Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, también conocido como “megarreforma”, es una de las piezas centrales de la agenda económica del gobierno del Presidente Kast. Y no ha estado exento de discusiones y polémicas desde que comenzó su discusión en el congreso.

La iniciativa contempla más de 40 medidas orientadas a la generación de empleo, la atracción de inversión y ajustes tributarios.

Su modelo se estructura en torno a cinco ejes: competitividad tributaria, empleo, facilitación regulatoria, certeza jurídica para la inversión y reconstrucción de zonas afectadas por incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío. Además, tiene metas concretas: reducir el desempleo al 6,5%, crecer un 4% anual y alcanzar el equilibrio estructural de las cuentas fiscales al año 2030.

Hasta ahora, el gobierno ha conseguido los votos necesarios para llevarla adelante, pero son varios los economistas e instituciones que manifiestan reparos al texto.

¿Cómo lo evalúan los expertos? Para hablar de este tema, Polo Ramírez conversó esta semana con los académicos Alejandro Urzúa, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y con Andrés Palma, exdiputado, exministro de Mideplan y actual profesor de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad de Santiago.