SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    LT Board

    Met Gala 2026: cuando el vestuario volvió a hablar por sí mismo

    "Durante décadas, las mujeres en moda fueron vistas principalmente como vitrinas del diseño. Hoy son intérpretes, constructoras de relato y protagonistas activas del discurso visual. En 2026, fueron ellas quienes realmente entendieron que la temática no se “representa”, se interpreta", dice Gabriela Beaumont, académica de Diseño de Vestuario y Textil de la Universidad Andrés Bello.

    Por 
    Gabriela Beaumont

    Durante años, la Met Gala fue presentada como la noche más importante de la moda. Desde que Anna Wintour la transformó, a mediados de los noventa, en un cruce entre alta costura, espectáculo y cultura pop, el evento dejó de ser solo una cena benéfica para convertirse en una pasarela conceptual única. Y la edición 2026 dejó algo especialmente claro: cuando se observa desde el vestuario, la Met Gala sigue siendo uno de los espacios más complejos -y fascinantes- de la moda contemporánea.

    La Met Gala nació como un espacio para recaudar fondos destinados al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. En sus primeras versiones, el foco estaba puesto en la elegancia y la beneficencia. Con el tiempo, la alfombra roja se convirtió en un laboratorio creativo donde el vestir dejó de ser sólo indumentaria para transformarse en narrativa visual, interpretación histórica y performance.

    Hoy, cada look funciona como un discurso. El vestuario ya no busca únicamente impactar, sino dialogar con el arte, con el archivo, con la memoria textil y con los códigos culturales del presente. En ese sentido, la gala de 2026 destacó menos por la sorpresa inmediata y más por la construcción conceptual detrás de muchas propuestas.

    Tras cada vestido hubo referencias claras a siluetas históricas, técnicas artesanales, estructuras escultóricas y materiales cargados de significado. Bordados, volúmenes exagerados, capas, estructuras rígidas y transparencias se utilizaron no como adornos, sino como herramientas narrativas. El cuerpo volvió a ser entendido como soporte y el vestido como una extensión conceptual de quien lo porta.

    En esta edición, varios diseños parecían más cercanos a piezas museográficas que a looks de alfombra roja. Y eso no es un error, sino precisamente el corazón del evento: poner al vestuario en un lugar limítrofe entre arte, archivo vivo y experiencia performática.

    La Met Gala funciona porque obliga a la moda a explicar algo. Algunos looks se leyeron como declaraciones estéticas, otros como ejercicios de memoria histórica, otros como reinterpretaciones contemporáneas del pasado. Y sí, hubo propuestas más excesivas y otras más contenidas, pero todas participaban de una conversación mayor sobre el rol del vestir en la cultura actual.

    Otro aspecto clave de esta edición fue quiénes asumieron el riesgo creativo. Mientras muchos hombres optaron nuevamente por fórmulas seguras —trajes intervenidos, monocromías, guiños mínimos— fueron las mujeres quienes dominaron la narrativa estética de la noche. Ellas tomaron decisiones radicales en silueta, materialidad y concepto.

    Eso no es menor. Durante décadas, las mujeres en moda fueron vistas principalmente como vitrinas del diseño. Hoy son intérpretes, constructoras de relato y protagonistas activas del discurso visual. En 2026, fueron ellas quienes realmente entendieron que la temática no se “representa”, se interpreta.

    La alfombra roja confirmó algo que viene consolidándose hace años: el vestuario femenino ya no busca simplemente verse bien, sino decir algo. Y decirlo con claridad, con riesgo y con intención. Cada pliegue, cada elección cromática y cada referencia histórica fue parte de un mensaje cuidadosamente construido.

    Más allá de toda discusión externa que pueda rodear al evento, la Met Gala sigue siendo relevante porque convierte el vestuario en un objeto de análisis cultural. En un mundo donde la moda muchas veces queda reducida a tendencia o consumo rápido, este evento insiste en recordarnos que vestirse también es pensar.

    El vestuario habla de época, de sensibilidad, de identidad y de aspiraciones. Habla antes de que se abra la boca. Y por eso la Met Gala sigue siendo un escenario clave: porque ahí el vestir no se disfraza de superficialidad, sino que se expone como lo que es, un lenguaje.

    La edición 2026 quizás no será recordada por un solo look icónico, sino por haber reafirmado algo fundamental: cuando el vestuario es entendido como discurso visual, la moda deja de ser espectáculo y se transforma en contenido cultural.

    Y esa noche, fueron las mujeres —otra vez— quienes mejor supieron contarlo.

    Más sobre:LT BoardEducación BoardMet Gala 2026modabranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Medidas del gobierno para ampliar el acceso a la vivienda: ¿serán efectivas?

    Salbutamol en la mira: los riesgos de usarlo sin prescripción médica

    Combate al crimen organizado en Chile: una prioridad urgente

    ¿Cuáles son las universidades que patentan las ideas más innovadoras de Chile?

    Más deporte, menos violencia: una tarea urgente para nuestras escuelas

    Más que lluvias intensas: lo que el fenómeno climático “Niño Godzilla” podría traer para Chile

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Salbutamol en la mira: los riesgos de usarlo sin prescripción médica

    Salbutamol en la mira: los riesgos de usarlo sin prescripción médica

    2.
    Más que lluvias intensas: lo que el fenómeno climático “Niño Godzilla” podría traer para Chile

    Más que lluvias intensas: lo que el fenómeno climático “Niño Godzilla” podría traer para Chile

    VIDEOS

    Tras “tsunami” de indicaciones: análisis a la capacidad de negociación opositora en megarreforma

    Tras “tsunami” de indicaciones: análisis a la capacidad de negociación opositora en megarreforma

    Aviso de bomba obliga a evacuar Mall Plaza Oeste: dejaron amenaza escrita en espejo de un baño

    Aviso de bomba obliga a evacuar Mall Plaza Oeste: dejaron amenaza escrita en espejo de un baño

    Sedini responde a llamado de movilización del PC: “No pueden dar cátedra de democracia a nadie”

    Sedini responde a llamado de movilización del PC: “No pueden dar cátedra de democracia a nadie”

    ¿Quiénes son las otras mujeres del caso Pelicot?

    ¿Quiénes son las otras mujeres del caso Pelicot?

    Servicios

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasan a segunda vuelta en elecciones para la rectoría de la U. de Chile
    Chile

    Alejandra Mizala y Francisco Martínez pasan a segunda vuelta en elecciones para la rectoría de la U. de Chile

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    PDI firma convenio para fortalecer coordinación con la DGAC en seguridad aeronáutica

    Acciones mundiales caen bajo el peso de la inflación, el petróleo y la crisis política en el Reino Unido
    Negocios

    Acciones mundiales caen bajo el peso de la inflación, el petróleo y la crisis política en el Reino Unido

    Diputados ofician a la CMF para conocer avances del sistema de finanzas abiertas

    CNTV anuncia la caducidad de las concesiones de Telecanal ante falta de cobertura de servicios de televisión digital

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio
    Tendencias

    El azúcar de los zumos y las bebidas no tienen los mismos efectos en el cuerpo, según un reciente estudio

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini deja en el aire su continuidad en el Betis tras histórica clasificación a la Champions: “Ya veremos”

    Plus Performance Zeo Sport ya es sexto del ranking UCI de América y 59° del mundo

    El estadio se vino abajo: la sonora ovación a Manuel Pellegrini por la histórica clasificación del Betis a la Champions

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver
    Tecnología

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nunca fue tan fácil no pensar

    La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile
    Cultura y entretención

    La nueva era moderna de The Strokes en su regreso a Chile

    Céspedes, Martelli y Sotomayor: Chile se apodera del Festival de Cannes 2026

    Einstein más allá de la relatividad: sus duras críticas al capitalismo, la bomba atómica y el declive moral

    El temor de la industria cinematográfica francesa ante una eventual victoria de la extrema en las presidenciales de 2027
    Mundo

    El temor de la industria cinematográfica francesa ante una eventual victoria de la extrema en las presidenciales de 2027

    Fiscalía de Perú pide más de cinco años de cárcel para el candidato presidencial Roberto Sánchez

    El Pentágono eleva a 29.000 millones de dólares el costo de la guerra en Irán

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes