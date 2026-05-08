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    Medidas del gobierno para ampliar el acceso a la vivienda: ¿serán efectivas?

    Polo Ramírez conversa esta semana con Alberto Alarcón, director del Diplomado en Inversión y Desarrollo Inmobiliario de la Universidad Andrés Bello, y con Carlos Larraín, investigador principal del Núcleo Milenio NUVIV sobre los desafíos de la vivienda, acerca del paquete de propuestas inmobiliarias de la megarreforma, que incluye rebajar el IVA a viviendas nuevas y la eliminación de las contribuciones a primeras viviendas de adultos mayores.

    Por 
    La Tercera

    Dentro del ambicioso proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional anunciado por el gobierno, también conocido como megarreforma, hay una serie de iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda, cuyo objetivo principal es reducir el déficit habitacional de 800 mil viviendas y dar salida a 100 mil viviendas nuevas actualmente disponibles en el mercado que no han sido compradas.

    Entre estas medidas está la eliminación del IVA a la venta de inmuebles nuevos por 12 meses y la exención en el pago de contribuciones a las primeras viviendas de personas mayores de 65 años. También hay otras relacionadas con impuestos al arriendo y a la repatriación de capitales para ser reinvertidos en el mercado inmobiliario.

    ¿Tendrán algún efecto concreto todas estas propuestas en pos de la aceleración económica y dinamización del mercado?

    De todo esto y más conversaron en este nuevo capítulo de A Bordo los académicos Alberto Alarcón, director del Diplomado en Inversión y Desarrollo Inmobiliario de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y Carlos Aguirre, investigador principal del Núcleo Milenio NUVIV sobre los desafíos de la vivienda, una iniciativa científica Milenio compuesta por académicos de la Universidad Católica, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Playa Ancha y la Universidad San Sebastián.

    Más sobre:LT BoardA BordoPolíticas públicas Boardviviendamegarreformabranded-ltboard
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