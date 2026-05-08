Cathy Barriga pide empatía tras prisión preventiva para Joaquín Lavín: “Ha sido tan injusto todo”

Tras la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decretó la prisión preventiva del exdiputado Joaquín Lavín León, en el marco de la investigación por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, Cathy Barriga conversó con la prensa.

“Nosotros tenemos una familia, han hablado un montón de cosas, porque no vine y también porque vengo. Por favor tengan un poquito de comprensión de lo que uno vive. Estos han sido años difíciles, de manera injusta detrás de nosotros. No somos solo nosotros, son una familia, son los niños”, manifestó.

En ese contexto, acusó que existe un trato desigual en la cobertura del caso y pidió “empatía” y “comprensión” a los medios de prensa.