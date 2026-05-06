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    Salbutamol en la mira: los riesgos de usarlo sin prescripción médica

    Por su eficacia para dilatar los bronquios y facilitar -en solo cinco minutos- la llegada del aire a los pulmones, su utilización se ha hecho masiva. Sin embargo, no es un medicamento inocuo, aseguran los especialistas. No sólo por sus efectos secundarios, sino también porque podría enmascarar un problema mayor.

    Por 
    Constanza Flores Leiva

    Isidora Karmy conoció el salbutamol durante la primera crisis que tuvo su hija, alérgica y asmática, cuando tenía un año de vida. Apenas llegó a urgencias, sometieron a la niña a un esquema SOS de reiteradas inhalaciones con este fármaco, a lo largo de una hora, para expandir sus bronquios.

    El tratamiento fue muy eficaz, pero en ese contexto específico, porque cuando su hija tuvo un segundo cuadro agudo y debió estar hospitalizada, Isidora aprendió algo muy importante acerca de este medicamento de “rescate”. “Me enseñaron a usar el salbutamol, cuáles son las dosis y cómo el esquema SOS debe aplicarse sólo cuando está muy obstruida”, recuerda.

    Si bien Isidora recibió información sobre este fármaco en la clínica donde controla a su hija regularmente, son muchos los adultos que, principalmente por desconocimiento, lo aplican de forma indiscriminada, ya sea en sus niños o en ellos mismos.

    El uso frecuente de salbutamol en muchos casos genera una falsa sensación de control de la enfermedad, advierte el académico UNAB Carlos Meza.

    “Es un medicamento altamente utilizado en automedicación, a pesar de que en Chile su condición de venta es con receta retenida”, dice de entrada Carlos Meza, académico de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB) sede Concepción.

    “Hay un problema multifactorial de sobreúso y no solamente en Chile. Esto uno lo escucha en congresos internacionales y en todas partes del mundo funciona así”, subraya Pablo Brockmann, médico broncopulmonar de la red UC CHRISTUS, para dar cuenta del alcance de esta práctica.

    ¿Qué es el salbutamol?

    El salbutamol es uno de los broncodilatadores más conocidos y utilizados en el mundo. “Se considera un medicamento de rescate porque actúa rápido y se utiliza en situaciones de urgencia, cuando aparecen los síntomas. Su efecto comienza aproximadamente cinco minutos después del primer puff, pero dura sólo un par de horas”, explica Carlos Meza.

    La enfermedad característica donde se produce broncoconstricción y que mejora con el salbutamol es el asma bronquial. Sin embargo, también se utiliza en casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y bronquitis.

    Su efecto farmacológico lo ejerce al relajar el musculo liso bronquial. “Muchas personas con asma bronquial, bronquitis u otras enfermedades respiratorias lo tienen siempre a mano. Sin embargo, su uso frecuente también genera dudas, mitos y, en algunos casos, una falsa sensación de control de la enfermedad”, advierte Meza.

    Esa “falsa sensación” proviene de la rapidez con que trata el síntoma. Sin embargo, no es capaz de tratar el origen de la patología. “Si una persona necesita usarlo con mucha frecuencia, por ejemplo, a diario o varias veces al día, es una señal de que la enfermedad no está bien controlada y probablemente requiere un tratamiento de mantención, como corticoides inhalados, indicados por un especialista broncopulmonar”, añade el académico UNAB.

    "El salbutamol no debe usarse en cuadros de secreciones nasales, de dolor de garganta, un resfrío o una gripe que no tenga compromiso obstructivo bronquial”, dice el doctor Pablo Brockmann.

    Isidora Karmy cuenta que aplica el salbutamol como un complemento al tratamiento de mantención de su hija. “Ella ha estado hospitalizada cuatro veces y se ahoga cuando corre, cuando va a la plaza, cuando hace actividad física, pero, aun así, no lo uso de forma constante o permanente”, dice.

    En el año que recién pasó, sólo tuvo que aplicarlo alrededor de cuatro o cinco veces por episodios puntuales y agudos. “Ella ya tiene un tratamiento de base con corticoides, antialérgicos y el salbutamol es un SOS en casos de eventos importantes. En eso estoy bien informada”, cuenta.

    Los efectos secundarios

    Proceder con la cautela de Isidora Karmy es lo recomendado por los expertos. Algunos de los efectos secundarios del salbutamol, según el académico Carlos Meza, pueden ser temblores, un aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza, nerviosismo o sequedad bucal.

    “En dosis excesiva puede generar hipokalemia, es decir, la disminución de la concentración del potasio en la sangre, lo que puede llevar a arritmias cardíacas o debilidad muscular”, describe.

    “El salbutamol actúa sobre ciertos receptores que también están en otras partes del cuerpo, especialmente en el corazón, lo que genera taquicardia”, añade Pablo Brockmann, especialista de UC CHRISTUS. Además, “al estimular los receptores beta 1 adrenérgicos puede producir un aumento de la frecuencia cardíaca y palpitaciones”, complementa Carlos Meza de la UNAB.

    El especialista señala que el sobreúso puede contribuir a desarrollar tolerancia. “No hay que usar salbutamol permanente, pero es un error que vemos muchas veces: el paciente lo ocupa siempre y se acostumbra”.

    No se trata de una adicción en el sentido farmacológico, físico o psicológico. Lo que ocurre es una dependencia porque la persona siente un alivio inmediato y lo utiliza cada vez más.

    ¿Cómo y cuándo se usa correctamente?

    Los especialistas reconocen que el salbutamol es un muy buen fármaco, pero se debe utilizar de acuerdo con las indicaciones médicas.

    “En cualquier cuadro respiratorio, si revisamos las indicaciones que se están dando en la práctica en general, estas casi siempre, incluyen al salbutamol en formato inhalador. Pero su uso siempre tiene que pasar por un razonamiento médico al respecto”, dice el doctor Pablo Brockmann.

    Un caso de correcto uso del medicamento es cuando se escuchan ruidos pulmonares dentro de una bronquitis. “Pero, por ejemplo, en cuadros de secreciones nasales, de dolor de garganta, un resfrío o una gripe que no tenga compromiso obstructivo bronquial, el medicamento no tiene un mecanismo de acción útil”, complementa.

    El uso de aerocámara especialmente importante en niños, adultos mayores y en cualquier persona que tenga dificultad para coordinar el disparo del inhalador.

    Por el contrario: el salbutamol no sirve para la tos por resfrío común, infecciones virales sin obstrucción, tos por alergia nasal o tos por reflujo gástrico. Usarlo indiscriminadamente sólo retrasa un diagnóstico adecuado y oportuno.

    “El puff no es algo universal”, sentencia Brockmann. “He visto pacientes guaguas que se inhalan casi todo el invierno y eso no está bien, no corresponde”.

    Asimismo, muchas veces el salbutamol se usa mal porque se aplica de manera directa en la boca cuando se tiene que administrar exclusivamente con aerocámara. “Esta mejora la eficacia del inhalador ya que permite que el medicamento llegue mejor a los pulmones y no se quede en la boca o en la garganta”, dice el académico UNAB Carlos Meza.

    También este dispositivo puede contribuir a minimizar las consecuencias negativas del fármaco: “Su uso es especialmente importante en niños, adultos mayores y en cualquier persona que tenga dificultad para coordinar el disparo del inhalador con la inhalación. Además, reduce los efectos secundarios locales”.

    “Hay que ocupar la aerocámara, es muy importante. Sin ella el salbutamol se absorbe por la mucosa oral, por la lengua y aumenta el riesgo de taquicardia y otros efectos cardiológicos”, finaliza Pablo Brockmann. Esta regla rige para cualquier inhalador, aseguran los expertos: no exclusivamente para el salbutamol.

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