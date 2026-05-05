Análisis a la pugna del oficialismo con el Segundo Piso: “No funciona que intente dirigir a ministros”
Los llamados de atención -de forma pública la semana pasada y en privado este lunes- que realizó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, al jefe de asesores de Presidencia, Alejandro Irarrázaval, ha cristalizado una creciente tensión por las atribuciones del ingeniero comercial y amigo del Presidente José Antonio Kast en la coordinación interministerial. En Desde la Redacción el director de Administración Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, explicó por qué, a su juicio, los secretarios de Estado tienen la balanza a su favor en casos de crisis y explicitó el rol que le correspondería asumir al ministro Claudio Alvarado (Interior) como jefe de gabinete.
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