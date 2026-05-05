SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministro García Ruminot tras cruce entre Squella e Irarrázaval: “Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado es nuestro jefe”

    El titular de la Segpres abordó el intercambio que sostuvieron en el comité político ampliado el titular republicano y el jefe de asesores del Segundo Piso por el rol de este último en el gobierno, afirmando que el tema quedó zanjado.

    Por 
    Luis Cerda

    El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó las tensiones al interior del comité político del gobierno, luego del cruce entre el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, asegurando que, si bien han existido diferencias, estas no configuran un quiebre y ya fueron aclaradas.

    Las declaraciones, en CNN Chile, las da tras lo informado por La Tercera, donde se dio cuenta de un tenso intercambio entre ambas figuras, en medio de cuestionamientos por los roles dentro del Ejecutivo y la coordinación política.

    Consultado por la situación, el ministro bajó el tono al episodio. “Estuvo mucho más tranquilo de lo que a veces se dice o de lo que a veces se comenta”, afirmó, junto con reconocer que “ha habido diferencias”, aunque las enmarcó como parte natural del trabajo en equipo.

    En ese sentido, precisó que los roces no responden necesariamente a una disputa institucional. “Yo diría que más que entre el Segundo Piso y el equipo político, ha sido entre personas que componen estos ámbitos”, sostuvo, agregando que este tipo de situaciones son “enteramente legítimas”.

    Respecto al fondo del conflicto -vinculado a la coordinación política del gobierno- García fue abordado sobre un eventual “tope” de funciones entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el jefe de asesores. García fue enfático en descartar dudas sobre la jerarquía.

    “Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado, en su calidad de ministro del Interior, es el jefe de gabinete, es el coordinador de las políticas públicas, es nuestro jefe”, afirmó, subrayando que esa estructura responde a la “cadena de mando”, con el Presidente José Antonio Kast en la cúspide.

    Ante la insistencia sobre si este punto había estado en cuestión en días previos, el titular de la Segpres reiteró que los roles están definidos. “Esa es la cadena de mando”, dijo, aunque reconoció que existen funciones distintas entre los equipos.

    Consultado sobre su propia relación con ambas instancias, indicó que su coordinación es principalmente con el ministro del Interior, aunque también recurre al Segundo Piso en materias específicas. “Básicamente con Claudio Alvarado, pero si tengo que ir a consultar algo al Segundo Piso… muchas materias de comunicaciones, por ejemplo”, explicó.

    Finalmente, García aseguró que el tema fue zanjado en el último comité político y que no debiera repetirse. “Quedó súper aclarado hoy día (...) no debiera haber ninguna confusión a futuro”, concluyó, destacando que la conversación se dio “con muy buen ánimo y con muy buena disposición”.

    Más sobre:GobiernoJosé García RuminotClaudio AlvaradoArturo SquellaAlejandro Irarrázaval

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno confirma que renovará este martes la suma urgencia de la discusión del megaproyecto

    Conductor es baleado tras resistirse a violento robo de vehículo en Providencia

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile

    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos

    Dos internos quedan con lesiones graves tras incendio en celda de la cárcel de La Serena

    Exministro Luis Cordero: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    Lo más leído

    1.
    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    Kast designa nuevos embajadores: los exparlamentarios Luz Ebensperger e Issa Kort entre los elegidos

    2.
    Exministro Luis Cordero: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    Exministro Luis Cordero: “Esta administración poco reconoce los esfuerzos del periodo anterior”

    3.
    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    Oficialismo apura tranco de megaproyecto para comenzar a votarlo esta semana y desata airado reclamo de la oposición

    4.
    Bancada PS denuncia “censura” en Comisión de Hacienda por impedir intervención de Manouchehri en debate por megarreforma

    Bancada PS denuncia “censura” en Comisión de Hacienda por impedir intervención de Manouchehri en debate por megarreforma

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Los dígitos que no pueden circular los martes en la RM por la restricción vehicular 2026

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu y cómo comprar entradas en preventa

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Ministro García Ruminot tras cruce entre Squella e Irarrázaval: “Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado es nuestro jefe”
    Chile

    Ministro García Ruminot tras cruce entre Squella e Irarrázaval: “Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado es nuestro jefe”

    Gobierno confirma que renovará este martes la suma urgencia de la discusión del megaproyecto

    Conductor es baleado tras resistirse a violento robo de vehículo en Providencia

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”
    Negocios

    Romanina Morales, exdirectora del Sence, por eliminación de franquicia tributaria: “Debe fortalecerse, no desmantelarse”

    Economía chilena comienza el 2026 con una caída del PIB en el primer trimestre y expectativas para el año caen bajo 2%

    SII explica las nuevas facultades que le da la megarreforma ante Comisión de Hacienda

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025
    Tendencias

    Día de Star Wars: qué fue lo más visto de la saga el 4 de mayo de 2025

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”
    El Deportivo

    DT del Sevilla se rinde ante Alexis Sánchez tras su gol contra la Real Sociedad: “Ha estado espectacular; sabe jugar y leer”

    El otro Superclásico que prepara el iDream Summit 2026

    “Por algo me trajeron”: el desahogo de Alexis Sánchez tras firmar la importante victoria de Sevilla

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile
    Cultura y entretención

    La sinfonía todavía no termina: Megadeth enciende el Movistar Arena en su despedida de Chile

    Martín Buscaglia se presenta en dos conciertos íntimos en Santiago y Valparaíso

    La playlist de Paul McCartney ¿qué escucha el ex Beatle?

    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos
    Mundo

    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en China deja al menos 21 muertos y 61 heridos

    El rearme de Alemania: Merz busca construir el Ejército más fuerte de Europa para disuadir a Rusia

    Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja a un menor baleado y a sospechoso herido

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?