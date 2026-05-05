Ministro García Ruminot tras cruce entre Squella e Irarrázaval: “Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado es nuestro jefe”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, abordó las tensiones al interior del comité político del gobierno, luego del cruce entre el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, asegurando que, si bien han existido diferencias, estas no configuran un quiebre y ya fueron aclaradas.

Las declaraciones, en CNN Chile, las da tras lo informado por La Tercera, donde se dio cuenta de un tenso intercambio entre ambas figuras, en medio de cuestionamientos por los roles dentro del Ejecutivo y la coordinación política.

Consultado por la situación, el ministro bajó el tono al episodio. “Estuvo mucho más tranquilo de lo que a veces se dice o de lo que a veces se comenta”, afirmó, junto con reconocer que “ha habido diferencias”, aunque las enmarcó como parte natural del trabajo en equipo.

En ese sentido, precisó que los roces no responden necesariamente a una disputa institucional. “Yo diría que más que entre el Segundo Piso y el equipo político, ha sido entre personas que componen estos ámbitos” , sostuvo, agregando que este tipo de situaciones son “enteramente legítimas”.

Respecto al fondo del conflicto -vinculado a la coordinación política del gobierno- García fue abordado sobre un eventual “tope” de funciones entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el jefe de asesores. García fue enfático en descartar dudas sobre la jerarquía.

“Está fuera de toda duda que Claudio Alvarado, en su calidad de ministro del Interior, es el jefe de gabinete, es el coordinador de las políticas públicas, es nuestro jefe” , afirmó, subrayando que esa estructura responde a la “cadena de mando”, con el Presidente José Antonio Kast en la cúspide.

Ante la insistencia sobre si este punto había estado en cuestión en días previos, el titular de la Segpres reiteró que los roles están definidos. “Esa es la cadena de mando”, dijo, aunque reconoció que existen funciones distintas entre los equipos.

Consultado sobre su propia relación con ambas instancias, indicó que su coordinación es principalmente con el ministro del Interior, aunque también recurre al Segundo Piso en materias específicas. “Básicamente con Claudio Alvarado, pero si tengo que ir a consultar algo al Segundo Piso… muchas materias de comunicaciones, por ejemplo”, explicó.

Finalmente, García aseguró que el tema fue zanjado en el último comité político y que no debiera repetirse. “Quedó súper aclarado hoy día (...) no debiera haber ninguna confusión a futuro”, concluyó, destacando que la conversación se dio “con muy buen ánimo y con muy buena disposición”.