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Mara Sedini detalla las “buenas noticias” y la gestión del Ejecutivo a casi dos meses de Gobierno
En su tradicional vocería en el Palacio de La Moneda, la secretaria de estado entregó detalles de las acciones en distintas materias como seguridad, salud y gestión del gasto público.
Por
Pablo Gándara
5 MAYO 2026
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