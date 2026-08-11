Las ferias del vino ya no tienen por qué ser recorridos pasivos entre stands. Esa es la propuesta de Wine On, la primera feria interactiva del vino de Chile, una experiencia co-producida por Centro de Eventos Hilaria, que apuesta por una nueva forma de disfrutar el vino y crear panoramas diferentes en Santiago.

La feria reunirá cerca de 40 viñas nacionales, incluyendo destacadas viñas boutique, en una experiencia que combina degustaciones, tecnología, aprendizaje, gastronomía y entretención. La invitación es recorrer los stands sin límite de degustaciones para descubrir nuevos vinos y elegir aquellos que querrás volver a disfrutar.

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La experiencia va mucho más allá de la copa. Los asistentes podrán participar en catas a ciegas, desafiar sus sentidos y aprender sobre el mundo del vino de forma entretenida. Durante toda la jornada también habrá gastronomía, música en vivo con DJ y espacios pensados para compartir.

Además, quienes asistan solos podrán participar en Match & Copas, una dinámica de juegos e interacción para conocer nuevas personas en un ambiente relajado.

Con Wine On, Hilaria reafirma su apuesta por producir experiencias innovadoras que combinan aprendizaje, entretención y encuentros en torno al vino.

Las entradas ya están disponibles a través de Evently.