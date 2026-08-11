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    Entrenar con información y no solo por instinto: la tecnología que está cambiando la forma de hacer deporte

    Desde quienes salen a correr antes de comenzar la jornada hasta ciclistas, triatletas y amantes del outdoor, la tecnología deportiva ha dejado de ser un accesorio. Autonomía, precisión y la posibilidad de registrar distintas disciplinas en un mismo ecosistema están transformando la manera de entender el entrenamiento.

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    AD: Tommy Short, Producer: Paul

    Hace algunos años, terminar una sesión deportiva podía resumirse en tres datos básicos. Cuánto tiempo se entrenó, qué distancia se recorrió y, eventualmente, cuál había sido el ritmo. Hoy el escenario es diferente. La tecnología permite observar el ejercicio con un nivel de detalle que antes estaba reservado principalmente al deporte de alto rendimiento.

    Frecuencia cardiaca, variabilidad de la frecuencia cardiaca, cadencia, potencia, dinámica de carrera, recuperación y carga de entrenamiento forman parte de un lenguaje que se ha incorporado progresivamente al deporte cotidiano. La diferencia está en convertir esa enorme cantidad de información en datos comprensibles que permitan conocer mejor el propio cuerpo y tomar decisiones sobre cuándo entrenar, cuánto exigir y cuándo recuperar.

    Ese principio está detrás del ecosistema desarrollado por Garmin⁠, que integra relojes deportivos y multideporte, ciclocomputadores, monitores de frecuencia cardiaca, potenciómetros y equipos para entrenamiento indoor.

    Un ecosistema que acompaña distintos deportes

    Una de sus principales características es precisamente la integración. Una persona puede registrar una salida en bicicleta mediante un Edge y posteriormente consultar la actividad y métricas asociadas desde otros dispositivos Garmin compatibles. En pruebas como el triatlón, algunos relojes multideporte incluso pueden enviar campos de datos a ciclocomputadores Edge compatibles, manteniendo el registro de la actividad completa.

    Entrenar con información y no solo por instinto: la tecnología que está cambiando la forma de hacer deporte

    Esa lógica permite que correr, pedalear, nadar, entrenar fuerza o practicar actividades outdoor no constituyan necesariamente universos tecnológicos separados. Los dispositivos registran información según la disciplina y Garmin Connect actúa como punto de encuentro para visualizar y analizar la actividad.

    La familia Forerunner representa esa orientación hacia running y triatlón, desde modelos como Forerunner 265 y 965 hasta las generaciones Forerunner 570 y 970. Para quienes combinan entrenamiento con aventura y actividades al aire libre, la familia fēnix 8 amplía las posibilidades hacia un uso multideporte y outdoor.

    Precisión para entender mejor el entrenamiento

    La calidad del dato cobra especial relevancia cuando el objetivo ya no consiste únicamente en saber cuánto se entrenó. Sensores y accesorios permiten profundizar el análisis.

    Los monitores HRM, por ejemplo, complementan los datos obtenidos desde el reloj. El HRM 600 puede transmitir frecuencia cardiaca y variabilidad de frecuencia cardiaca a dispositivos compatibles, mientras que asociado a determinados equipos permite acceder a métricas avanzadas de dinámica de carrera.

    En ciclismo ocurre algo similar. Los pedales con potenciómetro Rally permiten incorporar la potencia al análisis, mientras los ciclocomputadores Edge concentran navegación e información de entrenamiento. Para el ciclismo indoor, equipos Tacx trasladan parte de esta experiencia al entrenamiento en casa.

    Así, cada dispositivo puede cumplir una función específica sin perder la continuidad de la información.

    Autonomía para que la tecnología acompañe al deportista

    Existe además una variable especialmente relevante fuera del gimnasio, la batería. En una salida prolongada en bicicleta, una carrera de larga distancia, una jornada de trekking o una aventura de varios días, la autonomía deja de ser una comodidad y pasa a formar parte de la experiencia de uso.

    Por eso Garmin ha desarrollado alternativas que van desde pantallas AMOLED hasta modelos con carga solar en determinadas familias, permitiendo elegir el dispositivo de acuerdo con el deporte, las condiciones y el tiempo que se espera permanecer en actividad.

    El resultado es una forma distinta de relacionarse con la tecnología deportiva. El reloj, ciclocomputador o sensor deja de ser solamente un contador de kilómetros y pasa a formar parte de un sistema que ayuda a construir una historia del entrenamiento.

    Para el deportista amateur puede significar aprender a interpretar mejor su esfuerzo. Para quien persigue una marca, disponer de más antecedentes para planificar. Y para quienes simplemente buscan mantenerse activos, contar con información que permita observar su evolución en el tiempo.

    Los clientes Copesa podrán acceder a un beneficio especial en una selección de productos Garmin, incluyendo dispositivos de las familias Forerunner, Fénix, Edge, Rally, HRM y Tacx, entre otros equipos disponibles en la promoción.

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    Alex Buisse
    Más sobre:TecnologíaDeporteTecnología y deporteEntrenamiento inteligentebranded-pulsodeportetecnologíareloj

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