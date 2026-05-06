Un avión de United Airlines con 221 pasajeros chocó contra un camión en plena carretera

La aeronave comercial viajaba a unos 250 kilómetros por hora cuando hizo contacto. Los controladores de tráfico aéreo constataron que había daños en la llanta del tren de aterrizaje. El hombre que conducía el camión, Warren Boardley, sufrió heridas leves.

Posterior al aterrizaje, el mismo Boeing 737, chocó con un poste del aeropuerto dañando parte de una estructura del recinto áereo.