Carlos Pavez deja la dirección de la Unidad de Análisis Financiero

Mediante una comunicación interna, Carlos Pavez comunicó su salida de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la cual se concretará hacia fines del próximo mes.

En el texto, Pavez indicó que su salida se debió a razones personales.

“Quisiera informarles que, por razones personales, he comunicado mi decisión de renuncia voluntaria al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, la cual se hará efectiva a contar del día 22 de junio de este año”, sostuvo.

Fue en junio de 2022 que el entonces presidente de la República, Gabriel Boric, designó a Pavez como director de la UAF por un plazo de tres años. En 2025 fue renovado en el cargo por otros tres años.

En la misiva, Pavez detalló que Marcelo Contreras, jefe de la División Jurídica, asumirá la subrogancia a partir de la misma fecha, esto mientras se realiza el proceso de nombramiento del nuevo director.

“Quiero aprovechar esta instancia para agradecer sinceramente a cada uno/a de ustedes por el apoyo, la colaboración y el compromiso demostrado durante el tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar en este servicio”, indicó.

Carlos Pavez se había desempeñado como director jurídico de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras entre 2012 y 2014; para luego desempeñarse como superintendente de Valores y Seguros entre 2014-2017.

Entre 2017 y 2018 fue nombrado como el primer presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).