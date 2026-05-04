SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Combate al crimen organizado en Chile: una prioridad urgente

    A propósito de las recientes noticias relacionadas con secuestros y extorsiones, Polo Ramírez conversa con Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, y con Gonzalo Parra, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia.

    Por 
    La Tercera

    En las últimas dos semanas hubo en Santiago dos secuestros, que pasaron con un relativo bajo perfil entre la información entregada por los medios de comunicación. Uno de ellos tuvo un rápido desenlace; el otro, después de una semana, se resolvió tras un millonario pago y la articulación de las policías chilena y colombiana para dar con los autores de la extorsión.

    Este tipo de acciones, que antaño eran escasas y acaparaban atención plena, hoy parecen ser más frecuentes. Así lo corroboran las cifras de la Radiografía de la Seguridad 2025, elaborada por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que si bien constata una baja en homicidios, corrobora un aumento en los delitos de alta connotación pública.

    ¿Cómo debiera enfrentar esta escalada el Ministerio de Seguridad Pública? De eso y más conversaron en una edición de A Bordo Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, y Gonzalo Parra, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia.

    Más sobre:LT BoardA BordoPolíticas públicas BoardCrimen organizadobranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    ¿Cuáles son las universidades que patentan las ideas más innovadoras de Chile?

    Más deporte, menos violencia: una tarea urgente para nuestras escuelas

    Más que lluvias intensas: lo que el fenómeno climático “Niño Godzilla” podría traer para Chile

    Mi psicólogo es ChatGPT: ¿es peligroso hablar con la IA en vez de ir terapia?

    Caminar: clave de la calidad de vida urbana

    Todas las puertas que la IA abrirá a la investigación científica universitaria

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Más que lluvias intensas: lo que el fenómeno climático “Niño Godzilla” podría traer para Chile

    Más que lluvias intensas: lo que el fenómeno climático “Niño Godzilla” podría traer para Chile

    2.
    Mi psicólogo es ChatGPT: ¿es peligroso hablar con la IA en vez de ir terapia?

    Mi psicólogo es ChatGPT: ¿es peligroso hablar con la IA en vez de ir terapia?

    3.
    Caminar: clave de la calidad de vida urbana

    Caminar: clave de la calidad de vida urbana

    VIDEOS

    Avioneta se estrella contra edificio residencial en Brasil: Hay dos muertos y tres heridos

    Avioneta se estrella contra edificio residencial en Brasil: Hay dos muertos y tres heridos

    Avión de LATAM protagoniza riesgosa maniobra en aeropuerto de Argentina

    Avión de LATAM protagoniza riesgosa maniobra en aeropuerto de Argentina

    Espectáculo de “Monster Truck” en Colombia termina en tragedia

    Espectáculo de “Monster Truck” en Colombia termina en tragedia

    “Ataca también el perro”: Un cómico momento se vivió en el partido entre Rosario Central y Tigre

    “Ataca también el perro”: Un cómico momento se vivió en el partido entre Rosario Central y Tigre

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Met Gala 2026: a qué hora y dónde ver la transmisión en vivo hoy

    Exdiputado Joaquín Lavín tras primera jornada de formalización en su contra: “Solo espero que haya justicia”
    Chile

    Exdiputado Joaquín Lavín tras primera jornada de formalización en su contra: “Solo espero que haya justicia”

    “Fiesta de la familia”: el evento que prepara el gobierno de Kast

    “Quien concluya que es parte del problema debe dar un paso al costado”: el tenso cruce entre Squella e Irarrázaval

    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general
    Negocios

    Rosen anuncia salida de Agustín Alfonso Herranz y un ex Telefónica se convierte en el nuevo gerente general

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Columna de Tamara Agnic: La señal que llega desde Europa

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber
    Tendencias

    Met Gala 2026: este es el tema, el código de vestimenta y todo lo que debes saber

    Qué es el hantavirus, el fatal brote que apareció en un crucero en Argentina

    4 recomendaciones para controlar la adicción al celular, según especialistas

    Darío Osorio marca un golazo en empate de Midtjylland en la lucha por el título de la Superliga Danesa
    El Deportivo

    Darío Osorio marca un golazo en empate de Midtjylland en la lucha por el título de la Superliga Danesa

    “Estuvimos hablando”: Marcelo Ríos revela desconocida propuesta del Presidente José Antonio Kast

    En vivo: Sevilla enfrenta a Real Sociedad en búsqueda de una victoria que lo saque de los puestos de descenso de LaLiga

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo
    Cultura y entretención

    Han Kang y el rescate de una novela inédita que explora la fragilidad y el duelo

    El día en que Neil Tennant de Pet Shop Boys vio a los Sex Pistols: “Johnny Rotten un auténtico demente”

    Con Demi Moore y Chloé Zhao: chileno Diego Céspedes será jurado en Cannes 2026

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial
    Mundo

    Rusia y Ucrania declaran una tregua coincidiendo con el aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial

    Giro estratégico de Armenia: su voluntad de acercarse a la UE para limitar su histórica dependencia de Rusia

    Más de 100 aeronaves y 15.000 militares: así es el “Proyecto Libertad”, anunciado por Trump para “liberar” Ormuz

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?