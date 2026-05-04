Combate al crimen organizado en Chile: una prioridad urgente
A propósito de las recientes noticias relacionadas con secuestros y extorsiones, Polo Ramírez conversa con Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, y con Gonzalo Parra, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia.
En las últimas dos semanas hubo en Santiago dos secuestros, que pasaron con un relativo bajo perfil entre la información entregada por los medios de comunicación. Uno de ellos tuvo un rápido desenlace; el otro, después de una semana, se resolvió tras un millonario pago y la articulación de las policías chilena y colombiana para dar con los autores de la extorsión.
Este tipo de acciones, que antaño eran escasas y acaparaban atención plena, hoy parecen ser más frecuentes. Así lo corroboran las cifras de la Radiografía de la Seguridad 2025, elaborada por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que si bien constata una baja en homicidios, corrobora un aumento en los delitos de alta connotación pública.
¿Cómo debiera enfrentar esta escalada el Ministerio de Seguridad Pública? De eso y más conversaron en una edición de A Bordo Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, y Gonzalo Parra, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia.
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.