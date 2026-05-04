Combate al crimen organizado en Chile: una prioridad urgente

En las últimas dos semanas hubo en Santiago dos secuestros, que pasaron con un relativo bajo perfil entre la información entregada por los medios de comunicación. Uno de ellos tuvo un rápido desenlace; el otro, después de una semana, se resolvió tras un millonario pago y la articulación de las policías chilena y colombiana para dar con los autores de la extorsión.

Este tipo de acciones, que antaño eran escasas y acaparaban atención plena, hoy parecen ser más frecuentes. Así lo corroboran las cifras de la Radiografía de la Seguridad 2025, elaborada por el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, que si bien constata una baja en homicidios, corrobora un aumento en los delitos de alta connotación pública.

¿Cómo debiera enfrentar esta escalada el Ministerio de Seguridad Pública? De eso y más conversaron en una edición de A Bordo Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, y Gonzalo Parra, académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia.