Avioneta se estrella contra edificio residencial en Brasil: Hay dos muertos y tres heridos

Poco después de despegar del aeropuerto de Pampulha, una avioneta se estrelló contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte en Brasil.

De momento, se han reportado dos muertos y tres heridos, que fueron trasladados de urgencia al hospital João XXIII.

Los fallecidos corresponden al piloto y copiloto del avión, mientras que el resto de los ocupantes se encuentran hospitalizados.

Según los primeros reportes del Cuerpo de Bomberos, la aeronave, un modelo EMB-721C “Sertanejo” había despegado a las 12:16 con cinco personas a bordo, y el piloto había informado a la torre de control que experimentaba dificultades.

Posteriormente, la avioneta perdió altitud y colisionó con la caja de escaleras entre el tercer y cuarto piso de un edificio ubicado en la calle Ilacir Pereira Lima. No se reportaron residentes heridos.