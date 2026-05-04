Espectáculo de “Monster Truck” en Colombia termina en tragedia

El accidente ocurrió en el Boulevard Rose, un sector de ocio y recreación de Popayán. Por causas que aún se desconocen, la persona que conducía el vehículo, perdió el control cuando intentó realizar una acrobacia y se salió de la pista, arrollando a decenas de personas antes de chocar con un poste.

Según la Secretaría de Salud de la ciudad, las víctimas mortales son un menor de edad, que murió en el lugar del accidente, y uno de los heridos que falleció horas después en el hospital Susana López de Valencia.

“Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos dos fallecidas", señaló en su cuenta de X el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

Las autoridades investigan si el accidente fue causado por una falla mecánica o humana.