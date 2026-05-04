Cajas de Chile A.G. inaugura ciclo de diálogos con foco en el rediseño del sistema de licencias médicas

En el marco del ciclo “Diálogos por el bienestar social de Chile”, la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, expuso las acciones que ha tomado el Ejecutivo para fortalecer la fiscalización en el uso de esta prestación social y un panel de conversación integrado por los senadores de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro y Sergio Gahona; y el director Ejecutivo del Ipsuss, Jorge Acosta, debatieron sobre la necesidad de modernizar el sistema que asegure la sostenibilidad del beneficio para los trabajadores.
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