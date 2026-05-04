Cajas de Chile A.G. inaugura ciclo de diálogos con foco en el rediseño del sistema de licencias médicas

Marco Antonio Álvarez, presidente Caja La Araucana; Álvaro Cámbara, gerente general Caja 18; Patricia Soto, superintendenta (s) de Seguridad Social; Alfredo Kunze, presidente Caja Los Héroes y Gabriel Fernández, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Caja Los Andes.