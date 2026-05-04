Además, superó las 3.000.000 de visualizaciones en medios, incluyendo redes sociales, mailings y podcast.

El encuentro, realizado el 24 y 25 de abril en Espacio Riesco, organizado por Interexpo y Acodent, destacó por su alto nivel de convocatoria, marcas internacionales y nacionales que exhibieron sus innovaciones en soluciones para la odontología y oportunidades de desarrollo profesional.

ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Embajadores ExpoDent 2026.

ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Panel de expertos en odontología digital: Dr. Orlando Álvarez; Dr. Roque Cona; Dr. Alejandro Lanis y Dr. José Manuel Abarca.

ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Juan Florido, líder de Comunicaciones; Nathaly Tirado, head of sales; Emily Pérez, head of Expansión & Retención, todos de Dentalink, y Carolina Hormazábal, gerente proyecto ExpoDent.

ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Nicole Moreno, Clínicas Norden; Werner Pieber, Red Salud; María Luisa Allende, Marcelo Millas, gerente general y Laura Cruz, de Clínica Santa Blanca y Club Ratón Pérez.

ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Franyosmy Rojas, Dentistas por Chile; Miguel Massardo, Clínicas Norden y Marie Briseño, Dentistas por Chile.

ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Dr. Marcelo Pérez Giugovaz, speaker internacional; Ricardo Mir, presidente Acodent, Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo.

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