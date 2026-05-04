ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance
Más de 5.500 visitantes, 70 expositores, 150 marcas, 40 speakers, 25 charlas y 30 talleres, son algunos de los números que dejó ExpoDent 2026, consolidando su posicionamiento como uno de los eventos más importantes del sector odontológico en la región.
Además, superó las 3.000.000 de visualizaciones en medios, incluyendo redes sociales, mailings y podcast.
El encuentro, realizado el 24 y 25 de abril en Espacio Riesco, organizado por Interexpo y Acodent, destacó por su alto nivel de convocatoria, marcas internacionales y nacionales que exhibieron sus innovaciones en soluciones para la odontología y oportunidades de desarrollo profesional.
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