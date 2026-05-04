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    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance

    Más de 5.500 visitantes, 70 expositores, 150 marcas, 40 speakers, 25 charlas y 30 talleres, son algunos de los números que dejó ExpoDent 2026, consolidando su posicionamiento como uno de los eventos más importantes del sector odontológico en la región.

     
    José Miguel Sotoluque, CEO Interexpo; Carolina Hormazábal, gerente Proyecto ExpoDent; Pablo Zúñiga, director Acodent y Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo.

    Además, superó las 3.000.000 de visualizaciones en medios, incluyendo redes sociales, mailings y podcast.

    El encuentro, realizado el 24 y 25 de abril en Espacio Riesco, organizado por Interexpo y Acodent, destacó por su alto nivel de convocatoria, marcas internacionales y nacionales que exhibieron sus innovaciones en soluciones para la odontología y oportunidades de desarrollo profesional.

    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Embajadores ExpoDent 2026.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Panel de expertos en odontología digital: Dr. Orlando Álvarez; Dr. Roque Cona; Dr. Alejandro Lanis y Dr. José Manuel Abarca.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Juan Florido, líder de Comunicaciones; Nathaly Tirado, head of sales; Emily Pérez, head of Expansión & Retención, todos de Dentalink, y Carolina Hormazábal, gerente proyecto ExpoDent.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Nicole Moreno, Clínicas Norden; Werner Pieber, Red Salud; María Luisa Allende, Marcelo Millas, gerente general y Laura Cruz, de Clínica Santa Blanca y Club Ratón Pérez.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Franyosmy Rojas, Dentistas por Chile; Miguel Massardo, Clínicas Norden y Marie Briseño, Dentistas por Chile.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance Dr. Marcelo Pérez Giugovaz, speaker internacional; Ricardo Mir, presidente Acodent, Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance ExpoDent 2026.
    ExpoDent 2026 cerró con más de 5.500 visitantes y positivo balance ExpoDent 2026.
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