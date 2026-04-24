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    Todas las puertas que la IA abrirá a la investigación científica universitaria

    Polo Ramírez conversa con el doctor Danilo González, director del Centro de Bioinformática y Biología Integrativa (CBIB) de la Universidad Andrés Bello, sobre los grandes descubrimientos científicos que podrán acelerarse gracias al uso de ADA, una nueva plataforma de investigación acelerada con IA que estrena la UNAB.

    Por 
    La Tercera

    La semana antepasada supimos del lanzamiento de ADA, una plataforma de investigación científica acelerada con inteligencia artificial que utilizará de forma piloto la Universidad Andrés Bello con su comunidad de más de 400 académicos.

    Desarrollada con el soporte técnico de Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera a nivel universitario en Chile y América Latina, que permitirá a los investigadores realizar análisis de Big Data, y realizar modelos predictivos.

    Esto, en la práctica, significa que hay muchas investigaciones que podrán dar grandes saltos gracias a esta herramienta. ¿Cuáles de ellos podrían crecer de forma exponencial? De esto y más habla el doctor Danilo González, director del Centro de Bioinformática y Biología Intergrativa de la Universidad Andrés Bello, en una nueva edición de A BORDO.

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