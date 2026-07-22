Violencia escolar: por qué el castigo no es la solución

Peleas en los colegios, agresiones a docentes y amenazas constantes son algunas de las noticias que más han acaparado la agenda informativa en los últimos meses. Eso nos lleva a buscar desesperadamente una solución, por lo que se ha hablado de la necesidad de un mayor control, de una estricta vigilancia, de la aplicación de castigos ejemplares y hasta de la instalación de detectores de metales.

Muchas de estas respuestas nos muestran que, en realidad, estamos mirando el incendio de una forma pasiva, ignorando a quien realmente tiene el fósforo en sus manos. ¿Creemos que realmente podemos controlar o manejar la violencia con estrategias de castigo o vigilancia?

Esa es la pregunta protagónica de la nueva entrega de Charlas Board, en la que la académica de la Universidad Andrés Bello Andrea Mira, doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, explica por qué atacar de esa forma el síntoma sólo contribuye a mirar este problema de forma superficial, ignorando quizá las herramientas más importantes para una buena convivencia.