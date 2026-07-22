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    Violencia escolar: por qué el castigo no es la solución

    En este nuevo episodio de Charlas Board, Andrea Mira, doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, y académica de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la Universidad Andrés Bello, explica por qué pensar en acciones punitivas para detener este problema es sólo una forma de responder superficialmente ante su enorme complejidad.

    Por 
    La Tercera

    Peleas en los colegios, agresiones a docentes y amenazas constantes son algunas de las noticias que más han acaparado la agenda informativa en los últimos meses. Eso nos lleva a buscar desesperadamente una solución, por lo que se ha hablado de la necesidad de un mayor control, de una estricta vigilancia, de la aplicación de castigos ejemplares y hasta de la instalación de detectores de metales.

    Muchas de estas respuestas nos muestran que, en realidad, estamos mirando el incendio de una forma pasiva, ignorando a quien realmente tiene el fósforo en sus manos. ¿Creemos que realmente podemos controlar o manejar la violencia con estrategias de castigo o vigilancia?

    Esa es la pregunta protagónica de la nueva entrega de Charlas Board, en la que la académica de la Universidad Andrés Bello Andrea Mira, doctora en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología, explica por qué atacar de esa forma el síntoma sólo contribuye a mirar este problema de forma superficial, ignorando quizá las herramientas más importantes para una buena convivencia.

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