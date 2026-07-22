Así fue el rescate de las personas que estuvieron seis días extraviadas en el Cajón del Maipo
Las tres personas fueron rescatadas con vida y sin grandes complicaciones de salud. Según Carabineros, lograron sobrevivir gracias a un refugio existente en la zona, a pocos kilómetros de la frontera con Argentina y a más de una hora en vehículo desde el Retén San Gabriel. El rescate fue realizado y coordinado en un operativo aéreo entre Carabineros y PDI.
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