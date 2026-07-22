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    ¿Cuáles son las mejores películas de lo que llevamos de 2026?

    Sólidos filmes de terror y fascinantes documentales cruzaron la cartelera del primer semestre. La Odisea, que acaba de llegar a las salas, es otro triunfo inapelable del director Christopher Nolan. La chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco, confirmó los méritos que la volvieron una favorita de los festivales internacionales. Aquí revisamos sus principales virtudes y dónde verlas hoy.

    Por 
    Gonzalo Valdivia
     
    Y Rodrigo Bacigalupe

    La Odisea, que acaba de llegar a las salas, es otro triunfo inapelable del director Christopher Nolan

    La película es una nueva exhibición de su talento para crear grandes producciones que quitan el aliento.

    Pero quizás lo más interesante es que su interpretación del relato de Homero dialoga a la perfección con su análisis de la humanidad en Oppenheimer, la cinta con la que arrasó en los Oscar. Pero claramente no es la única película a la que tenemos que ponerle ojo.

    Revisa en este link la reseña completa de las 10 mejores películas que dejó el primer semestre

    Más sobre:LT Explicacinela Odisea

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