¿Cuáles son las mejores películas de lo que llevamos de 2026?

La Odisea, que acaba de llegar a las salas, es otro triunfo inapelable del director Christopher Nolan

La película es una nueva exhibición de su talento para crear grandes producciones que quitan el aliento.

Pero quizás lo más interesante es que su interpretación del relato de Homero dialoga a la perfección con su análisis de la humanidad en Oppenheimer, la cinta con la que arrasó en los Oscar. Pero claramente no es la única película a la que tenemos que ponerle ojo.

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