OpenAI admite que su IA se rebeló de forma autónoma y hackeó sistemas de otra empresa
La compañía calificó el hecho como un incidente “sin precedentes”, debido a la capacidad de sus modelos para identificar fallas, conectarlas entre sí y acceder a infraestructura externa, de manera completamente autónoma.
Una prueba interna de OpenAI terminó provocando un problema real de ciberseguridad, luego de que dos de sus modelos -sometidos a una evaluación interna de capacidades ofensivas-, se salieron del entorno aislado en el que estaban confinados y terminaron comprometiendo parte de los servidores de producción de la plataforma.
El episodio afectó a la firma Hugging Face, logrando acceder a algunos sistemas internos de la empresa.
Según OpenAI, en el ataque intervino una combinación de modelos: GPT-5.6 Sol, su modelo público más potente, y otro aún más capaz que todavía no ha salido al mercado.
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