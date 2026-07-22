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    OpenAI admite que su IA se rebeló de forma autónoma y hackeó sistemas de otra empresa

    La compañía calificó el hecho como un incidente “sin precedentes”, debido a la capacidad de sus modelos para identificar fallas, conectarlas entre sí y acceder a infraestructura externa, de manera completamente autónoma.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Una prueba interna de OpenAI terminó provocando un problema real de ciberseguridad, luego de que dos de sus modelos -sometidos a una evaluación interna de capacidades ofensivas-, se salieron del entorno aislado en el que estaban confinados y terminaron comprometiendo parte de los servidores de producción de la plataforma.

    El episodio afectó a la firma Hugging Face, logrando acceder a algunos sistemas internos de la empresa.

    Según OpenAI, en el ataque intervino una combinación de modelos: GPT-5.6 Sol, su modelo público más potente, y otro aún más capaz que todavía no ha salido al mercado.

    Más sobre:LT ExplicaIAOpenAIInteligencia ArtificialTecnologíaHugging Face

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