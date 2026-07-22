OpenAI admite que su IA se rebeló de forma autónoma y hackeó sistemas de otra empresa

Una prueba interna de OpenAI terminó provocando un problema real de ciberseguridad, luego de que dos de sus modelos -sometidos a una evaluación interna de capacidades ofensivas-, se salieron del entorno aislado en el que estaban confinados y terminaron comprometiendo parte de los servidores de producción de la plataforma.

El episodio afectó a la firma Hugging Face, logrando acceder a algunos sistemas internos de la empresa.

Según OpenAI, en el ataque intervino una combinación de modelos: GPT-5.6 Sol, su modelo público más potente, y otro aún más capaz que todavía no ha salido al mercado.