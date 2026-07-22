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    ¿Cómo funcionarán los Fondos Generacionales? Revive el Capítuo 8 de “Caja abierta”

    En esta edición, Polo Ramírez conversó con Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social, y con los diputados de la Comisión de Trabajo Patricio Pinilla (DC) y Agustín Romero (REP), acerca de este cambio en la forma de que las administradoras de fondos de pensiones deberán invertir nuestros ahorros previsionales; una modificación que forma parte de la Reforma de Pensiones.

     

    La Reforma de Pensiones, un cambio al sistema previsional que se convirtió en ley en marzo del año pasado, comprende en su cuerpo una serie de medidas que se irán implementando gradualmente.

    Hay algunas que ya están en marcha, como el incremento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el aumento en el porcentaje de la cotización en los trabajadores dependientes, con cargo a los empleadores, destinado a un Seguro Social Previsional que entregará beneficios por años cotizados, apoyará la jubilación de las mujeres y también administrará el seguro de invalidez y sobrevivencia.

    Ahora, durante todo julio, el tema en discusión ha sido el futuro de los llamados “Fondos generacionales”: una modalidad de inversión de nuestras cotizaciones que viene a reemplazar la forma en que operan los actuales fondos A-B-C-D y E, y que tiene como principal objetivo que el riesgo se ajuste automáticamente al ciclo de vida de cada afiliado. Se elimina así la responsabilidad de las personas de elegir entre uno y otro fondo para obtener mayores ganancias, y con esto, la posibilidad de perder dinero debido a la variaciones del mercado.

    ¿Cómo funcionará este sistema y qué ventajas tiene? Para conversar sobre el tema, esta nueva edición de Caja Abierta -un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile- tuvo como invitada a Elisa Cabezón, subsecretaria de Previsión Social.

    Durante la entrevista, la representante de gobierno celebró dos próximas buenas noticias: el aumento de la cotización destinada al Seguro Social -que paga el empleador- y también del monto de la PGU para los mayores de 75 años.

    Asimismo, la autoridad se refirió al funcionamiento de los Fondos Generacionales y cómo su implementación permitirá mejorar el sistema de pensiones: “Esto va a aumentar la competencia con las AFP. Se critica que estas instituciones se copian mucho entre ellas, pero ahora cada una tendrá que diferenciarse y a competir más, y estamos seguros de que eso mejorará los ahorros de pensiones de los chilenos”, aseguró.

    Otro tema en discusión respecto de los fondos está dado por la llamada “liquidación de stock”: una licitación que se realizará cada dos años e incluirá al 10% de los cotizantes escogidos al azar, cuya administración de fondos se adjudicará aquella AFP que ofrezca las mejores condiciones del mercado.

    “Como subsecretaría estamos recolectando información, hablando con diferentes actores, muy atentos a cómo se implementará esta licitación de stock para no dañar la rentabilidad de los fondos de pensiones de los afiliados y que eso impacte en su pensión final”, explicó Elisa Cabezón.

    Mejores pensiones, ahorros protegidos

    En el segundo bloque del programa, llamado Box Populi, los diputados Agustín Romero (REP) y Patricio Pinilla (DC), también analizaron los alcances de la modificación en la forma de invertir las cotizaciones previsionales.

    “Necesitamos que este traspaso importante de recursos, que son los ahorros de todos los chilenos, por un lado redunde en mejorar sus pensiones y, por otro lado, también tenga un impacto que no sea negativo, por así decirlo, dentro del mercado capital, que es donde están invertidos los fondos de pensiones”, aseveró el diputado Romero, representante del Distrito 8 en la Región Metropolitana.

    “El desafío es muy grande y la tarea que tiene el gobierno en sus manos es hacerlo con seguridad, con responsabilidad y, obviamente, buscando ese objetivo, mejorar las pensiones de los chilenos", agregó.

    El diputado Pinilla -representante del Distrito 21 en la Región del Biobío- afirmó que los Fondos Generacionales son una buena medida: “La experiencia internacional ha demostrado que combinan bien la protección de los ahorros con la necesidad de buenas pensiones, porque los dos elementos tienen que ser combinados y a veces no juegan con tanta facilidad".

    Esta resolución, agregó Patricio Pinilla, “aparentemente va en una buena línea, manteniendo el espíritu de la discusión y los principios que se manejaron dentro de la reforma”.

    Más sobre:Caja AbiertaPresentado por Cajas de Chilebranded_pulso

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